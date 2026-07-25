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baleset

Átkelés közben ütötte el a motoros – meghalt egy 59 éves férfi Ibrányban

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Meghalt egy 59 éves férfi, miután egy segédmotor-kerékpár elütötte Ibrány és Ibrány-Kertváros között szombat délután. A motor vezetője súlyos sérülésekkel került kórházba, az érintett útszakaszt órákra teljes szélességében lezárták.
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Halálos közlekedési baleset történt szombat délután Ibrány és Ibrány-Kertváros között. A tragédiáról elsőként egy autós számolt be a Szabolcs Trafi/Útinfó Facebook-csoportban, ahol azt írta, hogy a teljes útszakaszt lezárták a helyszínelés idejére.

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Halálos gázolás Ibrányban: gyalogost ütött el egy motoros, teljes útzárat rendeltek el (A kép illusztráció)
Fotó: Tóth Imre / MW

Gyalogost gázolt a segédmotoros

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint 

egy 59 éves, ibrányi férfi gyalogosan próbált átkelni az úttesten, amikor egy érkező segédmotor-kerékpár elütötte. 

A gyalogos olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt  – írja a Szoljon

A kétkerekűt vezető 36 éves, szintén ibrányi férfi a balesetben súlyosan megsérült.

A helyszínelés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. 

Halálos kimenetelű baleset történt a 3106-os úton Zsámbok és Jászfényszaru között is. A frontális karambolban egy ember meghalt, öt sérültet kórházba szállítottak, egyiküket mentőhelikopterrel.

 

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