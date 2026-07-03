Elképesztő manőver: a tetőről leugorva menekült egy férfi a rendőrök elől Tatabányán

A tetőről leugorva menekült az a 44 éves férfi, aki egy 70 éves asszonyra támadt rá július 1-én Tatabányán. Mint kiderült, a férfi hátulról meglökte, majd fogta és letépte az idős nő arany nyakláncát. Ezt követően menekült el hátrahagyva a sértettet, aki a támadás következtében elesett. Az elkövetőt a rendőrök adatgyűjtést követően és a közterület-felügyelet által üzemeltetett városi térfigyelő kamerarendszer felvételeinek átnézése után gyorsan beazonosította és megjelentek a lakcímén. Ekkor jött az elképesztő menekülési manőver.

Elképesztő menekülési manőver: az életét kockáztatva is leugrott. Fotó: Unsplash

A férfi nem adta fel: a rendőrök érkezésekor egy tetőről leugorva próbált elmenekülni.A veszélyes menekülési kísérlet sem vezetett sikerre, mivel később a Tatabányai Rendőrkapitányság szolgálatparancsnoka egy éjjellátó készüléken keresztül felfigyelt egy botra támaszkodó személyre, aki a rendőrök láttán ismét menekülni próbált. Nem jutott messzire, a rendőrök elfogták és előállították

- közölték hozzátéve, a tetőről való leugrásnak súlyos következménye lett: a férfi bal lába több helyen eltört.

Elképesztő menekülési manőver: az életét kockáztatva is leugrott

K. Lászlót a tatabányai nyomozók rablás bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki. A nyomozás során az is kiderült, hogy a letépett nyakláncot a férfi a 42 éves élettársának és egy 19 éves ismerősének adta át, akik azt egy ékszerüzletben értékesítették azt. Az ékszerért kapott 279 400 forint miatt a két nőt pénzmosás bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki. A nyomozók az elrabolt ékszert lefoglalták, majd a sértettnek visszaadták.

A rendőrség kiemelten kezeli az idősek sérelmére elkövetett bűncselekményeket. Ha bűncselekmény áldozatává válik vagy ilyet észlel, haladéktalanul értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon! A gyors bejelentés jelentősen hozzájárulhat az elkövető mielőbbi elfogásához

- írják.

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