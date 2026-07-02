Most jött: rohant a mentő, busz és autó ütközött Sopronban

Az személygépkocsi sofőrje elmenekült a helyszínről, sérült utasát is hátrahagyta.
Mentő rohant miután összeütközött egy helyközi járatú autóbusz és egy személykocsi Sopronban, az Arany János és a Csengery utca kereszteződésében. A kisebbik jármű fennakadt egy kerítésen. A buszon négyen utaztak, az autóban ketten ültek, a sofőr elmenekült a helyszínről.
A sofőr elmenekül, mentő kellett
A személykocsi utasához mentő érkezett. A soproni hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, a busz feszültségmentesítésére nem volt szükség, írja a katasztrófavédelem.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!