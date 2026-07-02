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mentő

Most jött: rohant a mentő, busz és autó ütközött Sopronban

1 órája
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Az személygépkocsi sofőrje elmenekült a helyszínről, sérült utasát is hátrahagyta.
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mentőbalesetütközés

Mentő rohant miután összeütközött egy helyközi járatú autóbusz és egy személykocsi Sopronban, az Arany János és a Csengery utca kereszteződésében. A kisebbik jármű fennakadt egy kerítésen. A buszon négyen utaztak, az autóban ketten ültek, a sofőr elmenekült a helyszínről.

Busz és autó ütközött: azonnal mentőr volt szükség.
Busz és autó ütközött: azonnal mentőr volt szükség. Fotó: Shutterstock

 

A sofőr elmenekül, mentő kellett

A személykocsi utasához mentő érkezett. A soproni hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, a busz feszültségmentesítésére nem volt szükség, írja a katasztrófavédelem


 

 

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