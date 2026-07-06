Rohant a mentő: gyalogost gázoltak Mogyoródon

Mentő rohant, miután villanyoszlopnak ütközött egy gépkocsi Mogyoródon, a Gödöllői úton, a Petőfi Sándor út és a József Attila utca közötti szakaszon. Az oszlop a karambol erejétől kidőlt, a jármű a baleset következtében egy gyalogost is elütött.

Mentő rohant Mogyoródra. Fotó: Országos Mentőszolgálat Facebook oldala

Rohantak a mentők: gyalogost gázoltak Mogyoródon

A helyszínre a gödöllői hivatásos tűzoltók és a mentők érkeztek, az egység áramtalanította a járművet

- írja a katasztrófavédelem.



