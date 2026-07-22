Ájulásig ütötték és rugdosták a mentőápolók az ittas férfit a pécsi klinikán, vádat emeltek ellenük

A pécsi sürgősségi klinikán dolgozó négy mentőápoló tavaly november 5-én a délutáni órákban beszállított egy férfit a betegellátó osztályra, aki korábban az utcán szerzett fejsérülést - közölte a Baranya Vármegyei Főügyészség szerdán az MTI-vel.

A mentőápolók hol együtt, hol felváltva folyamatosan bántalmazták az őket szidalmazó férfit - Illusztráció

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A férfit ittas volt, emiatt a detoxikáló helyiségben helyezték el, azonban ő nem akart ott maradni, és kiabálni kezdett, majd több alkalommal ököllel beleütött az ajtóba.

Ezt követően a mentőápolóként és diplomás ápolóként dolgozó vádlottak többször bementek a helyiségbe, és hol együtt, hol felváltva folyamatosan bántalmazták az őket szidalmazó férfit.

Az ápolók a férfi fejét és arcát ököllel és tenyérrel ütötték, fejen és lábon rúgták, kabátját a fejére tették, egyikük pedig le is köpte őt. A bántalmazás közben az ittas férfi háromszor is elájult.

A Pécsi Járási Ügyészség folytatólagosan elkövetett, közfeladatot ellátó személy eljárásában csoportosan elkövetett bántalmazás és más bűncselekmény miatt emelt vádat a négy pécsi ápoló ellen, és felfüggesztett szabadságvesztést, valamint egészségügyi foglalkozás gyakorlásától eltiltást indítványozott az elkövetőkkel szemben.

Leköpte és fenyegette a mentőápolókat egy részeg férfi

Ittas férfi támadt az őt segíteni akaró mentősökre Budapesten, az életmentő felszerelésben is kárt tett.