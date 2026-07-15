Mentőhelikoptert riasztottak, busz és autó ütközött Nyírlugosnál

Súlyos baleset történt Nyírlugos külterületén, ahol egy autó és egy helyi autóbusz ütközött össze. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
Mentőhelikoptert riasztottak miután összeütközött egy kocsi és egy helyi járatos autóbusz Nyírlugos külterületén, az Acsádi úton, azaz a 4905-ös út 22-es és 23-es kilométere közötti szakaszán. Mind a két járműben csak a sofőr utazott. Az autó vezetője beszorult, őt a nyíradonyi hivatásos és a szakolyi önkormányzati tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki.
Súlyos baleset, busz és autós karambolozott: mentőhelikopterre volt szükség
A baleset következtében a busz lesodródott az útról és kidöntött egy fát is, amelyet az egység motoros láncfűrésszel eltávolít.
Mentőhelikoptert várnak a helyszínre. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták
- írja a katasztrófavédelem.
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