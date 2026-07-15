Mentőhelikoptert riasztottak, busz és autó ütközött Nyírlugosnál

Mentőhelikoptert riasztottak miután összeütközött egy kocsi és egy helyi járatos autóbusz Nyírlugos külterületén, az Acsádi úton, azaz a 4905-ös út 22-es és 23-es kilométere közötti szakaszán. Mind a két járműben csak a sofőr utazott. Az autó vezetője beszorult, őt a nyíradonyi hivatásos és a szakolyi önkormányzati tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki.

Mentőhelikopterre volt szükség. Fotó: Pexels

Súlyos baleset, busz és autós karambolozott: mentőhelikopterre volt szükség

A baleset következtében a busz lesodródott az útról és kidöntött egy fát is, amelyet az egység motoros láncfűrésszel eltávolít.

Mentőhelikoptert várnak a helyszínre. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták

- írja a katasztrófavédelem.