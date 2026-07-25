Mentőhelikopter is érkezett a frontális karambolhoz, egy ember meghalt Zsámboknál

Egy ember meghalt, öten pedig megsérültek a Pest vármegyei Zsámbok és a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Jászfényszaru között szombaton történt frontális balesetben – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.

Öt sérültet kórházba szállítottak, egyiküket mentőhelikopterrel (a kép illusztráció).

Fotó: Mészáros János / MW

A tájékoztatás szerint egy 58 éves férfi autója eddig tisztázatlan körülmények között nekiütközött egy szemből érkező járműnek. A balesetben a sofőr súlyosan, négy férfi utasa pedig könnyebben megsérült.

A másik autót vezető 56 éves férfi a helyszínen életét vesztette.

Mentőhelikopter is érkezett

A Szoljon az Országos Mentőszolgálattól úgy értesült, hogy a helyszínre több mentőegységet és mentőhelikoptert is riasztottak. Az egyik férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a gyors orvosi beavatkozás ellenére sem lehetett megmenteni az életét. Egy másik férfit súlyos sérülésekkel mentőhelikopterrel szállítottak kórházba, egy további sérültet szintén súlyos állapotban, három embert pedig könnyebb sérülésekkel vittek kórházba mentőautóval.

A baleset körülményeit a Gödöllői Rendőrkapitányság vizsgálja.