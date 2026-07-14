Mentőhelikoptert riasztottak: súlyos baleset az M7-es autópályán

Mentőhelikoptert riasztottak az M7-es 175-ös kilométeréhez, miután durrdefektet kapott, átszakította a szalagkorlátot és felborult egy kamion. A Nagykanizsa felé vezető oldalon, Hollád térségében történt balesethez a marcali hivatásos tűzoltókat riasztották, a rajok áramtalanítottak.

Mentőhelikopterre volt szükség a helyszínen Fotó: Pexels

Mentőhelikoptert riasztottak az M7-esre

A sofőrt kiemelték a vezetőfülkéből, a helyszínre légi és földi mentőegység is érkezett.

A beavatkozó egységek miatt az országhatár felé vezető oldalt ideiglenesen lezárták, közölte a katasztrófavédelem.