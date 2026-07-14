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mentőhelikopter

Mentőhelikoptert riasztottak: súlyos baleset az M7-es autópályán

43 perce
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Durrdefekt következtében oldalára borult egy kamion, a helyszínre tűzoltó, mentő és rendőr érkezett. A mentés jelenleg is zajlik.
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mentőhelikopterM7-es autópályabaleset

Mentőhelikoptert riasztottak az M7-es 175-ös kilométeréhez, miután durrdefektet kapott, átszakította a szalagkorlátot és felborult egy kamion. A Nagykanizsa felé vezető oldalon, Hollád térségében történt balesethez a marcali hivatásos tűzoltókat riasztották, a rajok áramtalanítottak. 

mentőhelikopter
Mentőhelikopterre volt szükség a helyszínen Fotó: Pexels

 

Mentőhelikoptert riasztottak az M7-esre

A sofőrt kiemelték a vezetőfülkéből, a helyszínre légi és földi mentőegység is érkezett.

 A beavatkozó egységek miatt az országhatár felé vezető oldalt ideiglenesen lezárták, közölte a katasztrófavédelem.

 

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