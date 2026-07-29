Bunsen-égő okozott tüzet a Mester utcai szakrendelő új épületében, átmenetileg szünetel a betegellátás

Tűz keletkezett július 28-án, kedden 14 órakor a Mester utcai szakrendelő 2024 októberében átadott új szárnyában. A baleset az ötödik emeleten, a fül-orr gégészeti osztály folyosóján történt, ahol lángra kapott egy kerekes asztal, amelyen Bunsen-égő, orvosi alkohol és más gyúlékony anyagok, eszközök voltak. Az érintett szinten nem tartózkodott senki, mert már véget ért a rendelés, így személyi sérülés szerencsére nem történt.

Ezen az asztalkán keletkezett tűz a Mester utcai szakrendelőben (Fotó forrása: Ungár Klára)

Az Origo megkereste a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, akik elmondták, hogy a tüzet az épület beépített, automata oltórendszere megfékezte, így a nagy erőkkel kivonuló tűzoltóknak effektív oltási munkálatokat nem kellett végeznie. Szakembereik lokalizálták a tűz keletkezésének helyét, majd átvizsgálták az időközben kiürített épületet.

Az igazgató szerint nem merült fel emberi mulasztás

Ungár Klára, a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat (FESZ) igazgatója az Origo érdeklődésére elmondta, a tüzet valószínűleg az okozta, hogy a kerekes asztalkán tárolt Bunsen-égő üvegkupakja félrecsúszhatott, és a még forró kanóc 20-30 perc alatt átégette a tálcára terített textilkendőt. Hozzátette, ez egyelőre nem megerősített információ, a tűz keletkezésének hivatalos okát a jelenleg is zajló, katasztrófavédelmi tűzvizsgálati eljárás hivatott megállapítani. Kitért rá, hogy az eseményt balesetként kezelik, és mivel nem merült fel emberi mulasztás, így az ügyben felelőst nem keresnek, és felelősségre vonásra sem kell számítani.

Egyelőre szünetel a betegellátás a Mester utca 49. szám alatt (Fotó: Origo)

Az igazgató asszony szerint a korszerű, 6 milliárd forintból épült új szárny tűzjelző és -oltó rendszere olyan fejlett technológiával rendelkezik, amely a legkisebb füstre is reagál, és automatikusan riasztja a tűzoltóságot is. Hozzátette, az igazi kárt az épületen végigzubogó oltóvíz okozta, amely a tűzoltók által megbontott álmennyezeten keresztül egészen a félemeletig lecsorgott.

Akár már csütörtökön újraindulhat a betegellátás

A FESZ vezetője kedden egy helyi online portálnak azt nyilatkozta, „a kár 200 millió forint felett is lehet. Ugyanis tönkrementek gipszkarton falak, műszerek, és lehet, hogy a villamos hálózatot is cserélni kell”. Ungár Klára a keletkezett anyagi kár nagyságrendjét lapunknak már nem kívánta megbecsülni, mert mint mondta, jelenleg is zajlik a felmérés.