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mester utcai

Bunsen-égő okozott tüzet a Mester utcai szakrendelő új épületében, átmenetileg szünetel a betegellátás

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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A lángok az ötödik emeleten, a fül-orr gégészeti osztály folyosóján csaptak fel. A tüzet a Mester utcai szakrendelő beépített, automata oltórendszere fékezte meg. Az igazi kár is amiatt keletkezett, hogy rengeteg víz zúdult le az épület több emeletén. Az igazgató szerint nem merült fel emberi mulasztás a tűzeset kapcsán.
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mester utcaifővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságszakrendelőUngár Kláratűzesetferencváros

Tűz keletkezett július 28-án, kedden 14 órakor a Mester utcai szakrendelő 2024 októberében átadott új szárnyában. A baleset az ötödik emeleten, a fül-orr gégészeti osztály folyosóján történt, ahol lángra kapott egy kerekes asztal, amelyen Bunsen-égő, orvosi alkohol és más gyúlékony anyagok, eszközök voltak. Az érintett szinten nem tartózkodott senki, mert már véget ért a rendelés, így személyi sérülés szerencsére nem történt.

Ezen az asztalkán keletkezett tűz a Mester utcai szakrendelőben
Ezen az asztalkán keletkezett tűz a Mester utcai szakrendelőben (Fotó forrása: Ungár Klára)

Az Origo megkereste a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, akik elmondták, hogy a tüzet az épület beépített, automata oltórendszere megfékezte, így a nagy erőkkel kivonuló tűzoltóknak effektív oltási munkálatokat nem kellett végeznie. Szakembereik lokalizálták a tűz keletkezésének helyét, majd átvizsgálták az időközben kiürített épületet.

Az igazgató szerint nem merült fel emberi mulasztás

Ungár Klára, a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat (FESZ) igazgatója az Origo érdeklődésére elmondta, a tüzet valószínűleg az okozta, hogy a kerekes asztalkán tárolt Bunsen-égő üvegkupakja félrecsúszhatott, és a még forró kanóc 20-30 perc alatt átégette a tálcára terített textilkendőt. Hozzátette, ez egyelőre nem megerősített információ, a tűz keletkezésének hivatalos okát a jelenleg is zajló, katasztrófavédelmi tűzvizsgálati eljárás hivatott megállapítani. Kitért rá, hogy az eseményt balesetként kezelik, és mivel nem merült fel emberi mulasztás, így az ügyben felelőst nem keresnek, és felelősségre vonásra sem kell számítani.

Egyelőre szünetel a betegellátás a Mester utca 49. szám alatt (Fotó: Origo)

Az igazgató asszony szerint a korszerű, 6 milliárd forintból épült új szárny tűzjelző és -oltó rendszere olyan fejlett technológiával rendelkezik, amely a legkisebb füstre is reagál, és automatikusan riasztja a tűzoltóságot is. Hozzátette, az igazi kárt az épületen végigzubogó oltóvíz okozta, amely a tűzoltók által megbontott álmennyezeten keresztül egészen a félemeletig lecsorgott.

Akár már csütörtökön újraindulhat a betegellátás

A FESZ vezetője kedden egy helyi online portálnak azt nyilatkozta, „a kár 200 millió forint felett is lehet. Ugyanis tönkrementek gipszkarton falak, műszerek, és lehet, hogy a villamos hálózatot is cserélni kell”. Ungár Klára a keletkezett anyagi kár nagyságrendjét lapunknak már nem kívánta megbecsülni, mert mint mondta, jelenleg is zajlik a felmérés. 

Fotó: Origo

Később azonban arról tájékoztatta az Origót, hogy az elvégzett szakértői vizsgálatok szerint az elektromos vezetékek nem sérültek meg, és a már átvizsgált orvosi műszerek is működőképesek. – Úgy tűnik a károk lényegesen szerényebbek, mint gondoltuk – emelte ki. Ungár Klára közölte azt is, Ferencváros önkormányzata, mint fenntartó rendelkezik épületbiztosítással, így reményei szerint a károkat a biztosító megtéríti majd.

Kérdésünkre, hogy mikortól indulhat újra a betegellátás a Mester utca 49. szám alatt, azt felelte, ha a szakemberek az épületet minden szempontból biztonságosnak ítélik, akár már csütörtökön fogadhatnak pácienseket. – Ugyanakkor a szomszédos, Mester utca 45. szám alatti szakrendelő jelenleg is zavartalanul üzemel – tette hozzá.

Több ezer négyzetméteren pusztít tűz Érd külterületén

Kedd délután csaptak fel a lángok Érd és Százhalombatta között, ahol zöldhulladék és tarló gyulladt ki. A tűz megfékezésén a legnehezebb órákban mintegy ötven tűzoltó dolgozott, az oltás jelenleg is tart.

 

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