Drogot szállított egy bolgár férfi, az M1-es autópályán lett rosszul – fotó

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség vádiratot nyújtott be egy bolgár állampolgárságú férfi ellen jelentős mennyiségű kábítószer birtoklásának bűntette miatt. A vádirat szerint a férfi közel 40 gramm nagy tisztaságú metamfetamin tartalmú anyagot tartott magánál.

A lefoglalt metamfetamin elkobzását is kezdeményezte az ügyészség

Fotó: Magyarország Ügyészsége

A vádirat szerint a férfi 2025. augusztus 2-án utasként utazott egy bolgár rendszámú személygépkocsiban az M1-es autópályán, Tatabánya térségében. A kábítószert a ruházatában rejtette el.

A metamfetamin a kórházi ellátás során került elő

A férfi az általa szállított kábítószerből fogyasztott, majd rosszul lett, ezért utastársai mentőt hívtak hozzá. A tatabányai kórházba szállított férfinál az egészségügyi dolgozók találták meg az elrejtett kábítószert.

Az ügyészség azt indítványozta a Tatabányai Törvényszéknek, hogy a vádlottat fegyházbüntetésre ítélje, meghatározott időre utasítsa ki Magyarország területéről, valamint rendelje el a lefoglalt kábítószer elkobzását.