Drogot szállított egy bolgár férfi, az M1-es autópályán lett rosszul – fotó

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség vádiratot nyújtott be egy bolgár állampolgárságú férfi ellen jelentős mennyiségű kábítószer birtoklásának bűntette miatt. A vádirat szerint a férfi közel 40 gramm nagy tisztaságú metamfetamin tartalmú anyagot tartott magánál.
A vádirat szerint a férfi 2025. augusztus 2-án utasként utazott egy bolgár rendszámú személygépkocsiban az M1-es autópályán, Tatabánya térségében. A kábítószert a ruházatában rejtette el.
A metamfetamin a kórházi ellátás során került elő
A férfi az általa szállított kábítószerből fogyasztott, majd rosszul lett, ezért utastársai mentőt hívtak hozzá. A tatabányai kórházba szállított férfinál az egészségügyi dolgozók találták meg az elrejtett kábítószert.
Az ügyészség azt indítványozta a Tatabányai Törvényszéknek, hogy a vádlottat fegyházbüntetésre ítélje, meghatározott időre utasítsa ki Magyarország területéről, valamint rendelje el a lefoglalt kábítószer elkobzását.
Az ügyészség tájékoztatása szerint a férfi a metamfetamint Bulgáriában saját használatra szerezte meg, és azt belgiumi tartózkodási helyére akarta magával vinni.