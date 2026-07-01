Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
metamfetamin

Drogot szállított egy bolgár férfi, az M1-es autópályán lett rosszul – fotó

15 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Vádat emeltek egy bolgár állampolgárságú férfi ellen, aki Magyarországon átutazva kábítószert tartott magánál. A férfi metamfetamint birtokolt, ezért az ügyészség fegyházbüntetés, kiutasítás és a lefoglalt kábítószer elkobzását indítványozta.
Link másolása
Vágólapra másolva!
metamfetaminKomárom-EsztergomTatabányadrog

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség vádiratot nyújtott be egy bolgár állampolgárságú férfi ellen jelentős mennyiségű kábítószer birtoklásának bűntette miatt. A vádirat szerint a férfi közel 40 gramm nagy tisztaságú metamfetamin tartalmú anyagot tartott magánál.

A lefoglalt metamfetamin elkobzását is kezdeményezte az ügyészség Fotó: Magyarország Ügyészsége
A lefoglalt metamfetamin elkobzását is kezdeményezte az ügyészség
Fotó: Magyarország Ügyészsége

A vádirat szerint a férfi 2025. augusztus 2-án utasként utazott egy bolgár rendszámú személygépkocsiban az M1-es autópályán, Tatabánya térségében. A kábítószert a ruházatában rejtette el.

Az ügyészség tájékoztatása szerint a férfi a metamfetamint Bulgáriában saját használatra szerezte meg, és azt belgiumi tartózkodási helyére akarta magával vinni.

A metamfetamin a kórházi ellátás során került elő

A férfi az általa szállított kábítószerből fogyasztott, majd rosszul lett, ezért utastársai mentőt hívtak hozzá. A tatabányai kórházba szállított férfinál az egészségügyi dolgozók találták meg az elrejtett kábítószert.

Az ügyészség azt indítványozta a Tatabányai Törvényszéknek, hogy a vádlottat fegyházbüntetésre ítélje, meghatározott időre utasítsa ki Magyarország területéről, valamint rendelje el a lefoglalt kábítószer elkobzását.

Ez is érdekelheti

Több száz kiló drogot foglaltak le a határon – óriási metamfetamin-szállítmány bukott le

Itt az év bolondja: droggal akart fizetni a bankban egy férfi

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!