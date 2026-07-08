Lomisok, kristályozók és flakonozók tartják rettegésben a Tatai úton élőket

A Tatai út mentén fekvő, több mint száz esztendős múltra visszatekintő egykori MÁV-tisztviselői telep az utóbbi másfél évben komoly feszültségek forrásává vált a környékbeliek számára. Az első világháború után, az elcsatolt területekről érkező vasutas családok számára létesített szolgálati lakások hosszú évtizedeken át egy zárt, rendezett, idilli oázist alkottak a XIII. és XIV. kerület peremén. A belváros zajától elszigetelt, nyugodt lakóövezet arculata azonban drasztikusan megváltozott, miután az üresen álló ingatlanokat önkényes lakásfoglalók vették birtokba.

Önkényes lakásfoglalók vették birtokba az egykor szebb napokat látott Tatai úti MÁV-telep házait

Fotó: Mediaworks

A terület kálváriája két évvel ezelőtt, 2024-ben kezdődött, amikor a köznyelvben „Mini-Dubajként” elhíresült rákosrendezői gigaberuházás előkészületeként a MÁV – cserelakást felajánlva – felmondta a zömében nyugdíjas vasutasok bérleti szerződéseit. A víz- és áramszolgáltatást megszüntették, miután a lakásokat kiürítették, ám a grandiózus kormányzati terveket hivatalosan is törölték, mivel 2025 márciusában a Fővárosi Önkormányzat élt elővásárlási jogával. A hét telekből álló ingatlanegyüttest végül a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. (BKM) vásárolta meg.

Közigazgatási abszurditás nehezíti a Tatai úti telep helyzetének megoldását

A tervek meghiúsulását követően a hátrahagyott épületek üresen és őrizetlenül maradtak. Az ingyen lakhatás lehetősége gyorsan elterjedt, majd az ország különböző pontjairól, jellemzően Borsod és Szabolcs vármegyékből érkező, főként műanyagpalack- és fémgyűjtésből élő csoportok tömegesen foglalták el a romos házakat. A lakossági jelzések szerint a telepen azóta megjelent a bűnözés, a vandalizmus és a droghasználat. A hatóságok több esetben körözött személyeket és gyermekotthonból szökött fiatalkorúakat is előállítottak már a helyszínről.

Fotó: Mediaworks

A helyzet kezelését egy sajátos közigazgatási helyzet hátráltatja: bár a romló közbiztonsági állapotok szinte kizárólag a XIII. kerületi lakóövezetet veszélyeztetik, a MÁV-telep területe hivatalosan Zuglóhoz tartozik. Mivel a XIV. kerület ezen szakaszán nincsenek a teleppel közvetlenül szomszédos lakóházak, a zuglói hatóságok ingerküszöbét kevésbé érik el a panaszok. Ezért a rendőri és a közterület-felügyelői jelenlét koordinálása kezdetben akadozott, de mára a kerületek már megosztják a feladatokat a hatékonyabb ellenőrzés érdekében.