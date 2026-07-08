Elrendelte a Miskolci Járásbíróság egy miskolci férfi egy hónapig tartó letartóztatását: a gyanúsított egy tízemeletes bérház tetejéről akarta lelökni a volt élettársát - közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya az MTI-vel szerdán.

Letartóztattak egy miskolci férfit, aki egy tízemeletes ház tetejéről akarta lelökni a volt párját / Fotó: Shutterstock (Képünk illusztráció)

Tízemeletes ház tetejéről akarta lelökni volt párját a miskolci férfi

A tájékoztatás szerint a férfi korábban többször is agresszív volt a párjával és ittasan bántalmazta őt, mire a nő véget vetett a kapcsolatnak. A gyanúsított ebbe nem nyugodott bele: múlt vasárnap a sértett miskolci lakásához ment, a hajánál fogva megragadta a nőt és felvonszolta a lépcsőn a tízemeletes bérház tetejére. Ott közölte vele, hogy onnan már nem megy sehová, és szidalmazni, majd bántalmazni kezdte - írták.

Miután a nő próbált visszajutni a házba, a gyanúsított ölbe kapta, a tető korlátjához vitte és a testét elkezdte átemelni úgy, hogy az már a mélybe lógott. A nő végül kiszabadult a férfi fogságából, a segélykiáltásait hallók pedig rendőrt hívtak és a helyszínre mentek, így a sértett visszamenekülhetett a lakásába.

A férfival szemben a rendőrség emberölés kísérletének és a személyi szabadság megsértésének gyanúja miatt indított büntetőeljárást.

A törvényszék szerint a kiszabható szankció súlyossága miatt fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, de tartani kell attól is, hogy a férfi - a bizonyítást veszélyeztetve - befolyásolná, megfélemlítené a nőt és a tanúkat. A terhelt büntetőeljárások hatálya alatt követhette el cselekményét, volt barátnőit is zaklatta, így előélete és az elkövetés körülményei alapján feltehető, hogy a megkísérelt bűncselekményt véghez vinné vagy újabbat követne el - áll a közleményben.