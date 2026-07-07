Mogyoródi gázolás: élet és halál között lebeg a 13 éves lány

Mint arról korábban beszámoltunk, súlyos autóbaleset történt július 6-án este Mogyoródon, miután egy autós akkora sebességgel száguldott a községben, hogy elvesztette uralmát járműve felett, villanyoszlopnak csapódott és még egy embert is elgázolt. Az oszlop a karambol erejétől kidőlt. Az elgázolt lány életveszélyesen megsérült, hozzá mentők érkeztek - írja az Index.

Mogyoródi gázolás: életveszélyesen megsérült a tinilány. Fotó: magnific.com

Az Országos Mentőszolgálat azt közölte, hogy autóban ketten ültek, ők könnyebb sérüléseket szenvedtek. A tinilány mindössze 13 éves, társaival volt, amikor a baleset történt.

Csak a szerencsén múlt, hogy nem történt nagyobb tragédia, ugyanis négyen várakoztak egy buszmegállóban.

Késő este gázolt a sofőr Mogyoródon: vizsgálat indult

Július 6-án az esti órákban Mogyoródon egy 21 éves férfi sofőr az autójával eddig ismeretlen okból letért az útról, majd egy villanyoszlopnak ütközött, és elsodort egy ott tartózkodó fiatal lányt. A mentők a gyermeket súlyos sérülésekkel szállították kórházba, a jármű vezetője és utasa könnyebben sérült

- közölte a Pest Vármegyei-Rendőrfőkapitányság hozzátéve, az eset körülményeit a Gödöllői Rendőrkapitányság közúti baleset okozása miatt büntetőeljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálja.