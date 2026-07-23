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motorbaleset

Magyar motoros ütközött szalagkorlátnak a Transzalpinán, életét vesztette

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50 éves magyar állampolgár vesztette életét Romániában. A motorbaleset a Transzalpina magashegyi úton, Sugág közelében történt.
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motorbalesetTranszalpinamagyar férfiRománia

Egy 50 éves magyar állampolgár meghalt szerdán a romániai Transzalpina magashegyi úton történt motorbalesetben – közölte a Fehér megyei rendőrség.

A motorbaleset helyszínén a turisták is megpróbáltak segíteni a sérült motoroson
A motorbaleset helyszínén a turisták is megpróbáltak segíteni a sérült motoroson
Fotó: Stiri Sebes

A baleset Sugág közelében történt. A rendőrség tájékoztatása szerint a motoros egy jobbra ívelő kanyarban feltehetően elvesztette uralmát járműve felett, majd az út menti fém szalagkorlátnak ütközött.

A motorbaleset után megkezdték az újraélesztést

A helyszínre érkező mentőegységek kiérkezéséig több, a közelben tartózkodó külföldi turista próbált elsősegélyt nyújtani a magyar motorosnak. Az újraélesztést ezt követően a rohammentősök folytatták, azonban a férfi életét már nem tudták megmenteni – számolt be róla a Maszol.

A tájékoztatás szerint az áldozat egy nagyobb motoroscsoporttal utazott. Holttestét a gyulafehérvári megyei sürgősségi kórház halottasházába szállítják.

A halálos baleset pontos körülményeit és okát a Fehér megyei rendőrség vizsgálja.

 

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