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motorbaleset

Motorbaleset: ittasan csapódott a sorompónak egy apa, súlyosan megsérült a lánya is

1 órája
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Baleset történt a Tolna vármegyei Pörbölynél, ahol egy motoros és utasa egy vasúti átjáróban szenvedett súlyos sérüléseket. Motorbaleset miatt mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, a rendőrség elsődleges adatai szerint pedig a járművet vezető férfi ittas volt.
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motorbalesettolnarendőrségvasúti átjáró

A motorbaleset az 55-ös főút pörbölyi vasúti átjárójában történt. A motort egy magyar–szerb kettős állampolgárságú férfi vezette, mögötte a lánya utazott. A kétkerekű eddig tisztázatlan körülmények között egy nyitott állapotban lévő sorompó szerkezetének csapódott - írja a TEOL.

Motorbaleset: ittasan csapódott a sorompónak egy apa, súlyosan megsérült a lánya is
Motorbaleset: ittasan csapódott a sorompónak egy apa, súlyosan megsérült a lánya is Forrás: TEOL

Motorbaleset: ittasan csapódott a sorompónak egy apa, súlyosan megsérült a lánya is

A helyszínre mentők és mentőhelikopter is érkeztek, az apa és lánya egyaránt súlyos sérüléseket szenvedett.

A Tolna Vármegyei rendőrség szóvivője, Komlósiné Kiss Anett tájékoztatása szerint a férfit a helyszínen megszondáztatták, amely pozitív eredményt mutatott. Az elsődleges adatok alapján a motor vezetője alkoholos befolyásoltság alatt állt, és a feltételezések szerint emiatt ütközött neki a nyitott sorompónak.

A helyszínelés idejére az érintett útszakaszon korlátozások voltak érvényben, azonban a rendőrségi vizsgálat befejezését követően ismét zavartalanul megindult a forgalom az 55-ös főúton.

A pörbölyi baleset pontos körülményeit a rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja.

 

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