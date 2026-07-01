A motorbaleset az 55-ös főút pörbölyi vasúti átjárójában történt. A motort egy magyar–szerb kettős állampolgárságú férfi vezette, mögötte a lánya utazott. A kétkerekű eddig tisztázatlan körülmények között egy nyitott állapotban lévő sorompó szerkezetének csapódott - írja a TEOL.

Motorbaleset: ittasan csapódott a sorompónak egy apa, súlyosan megsérült a lánya is Forrás: TEOL

Motorbaleset: ittasan csapódott a sorompónak egy apa, súlyosan megsérült a lánya is

A helyszínre mentők és mentőhelikopter is érkeztek, az apa és lánya egyaránt súlyos sérüléseket szenvedett.

A Tolna Vármegyei rendőrség szóvivője, Komlósiné Kiss Anett tájékoztatása szerint a férfit a helyszínen megszondáztatták, amely pozitív eredményt mutatott. Az elsődleges adatok alapján a motor vezetője alkoholos befolyásoltság alatt állt, és a feltételezések szerint emiatt ütközött neki a nyitott sorompónak.

A helyszínelés idejére az érintett útszakaszon korlátozások voltak érvényben, azonban a rendőrségi vizsgálat befejezését követően ismét zavartalanul megindult a forgalom az 55-ös főúton.

A pörbölyi baleset pontos körülményeit a rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja.