A motorbaleset az 55-ös főút pörbölyi vasúti átjárójában történt. A motort egy magyar–szerb kettős állampolgárságú férfi vezette, mögötte a lánya utazott. A kétkerekű eddig tisztázatlan körülmények között egy nyitott állapotban lévő sorompó szerkezetének csapódott - írja a TEOL.
Motorbaleset: ittasan csapódott a sorompónak egy apa, súlyosan megsérült a lánya is
A helyszínre mentők és mentőhelikopter is érkeztek, az apa és lánya egyaránt súlyos sérüléseket szenvedett.
A Tolna Vármegyei rendőrség szóvivője, Komlósiné Kiss Anett tájékoztatása szerint a férfit a helyszínen megszondáztatták, amely pozitív eredményt mutatott. Az elsődleges adatok alapján a motor vezetője alkoholos befolyásoltság alatt állt, és a feltételezések szerint emiatt ütközött neki a nyitott sorompónak.
A helyszínelés idejére az érintett útszakaszon korlátozások voltak érvényben, azonban a rendőrségi vizsgálat befejezését követően ismét zavartalanul megindult a forgalom az 55-ös főúton.
A pörbölyi baleset pontos körülményeit a rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja.