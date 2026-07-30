Felborult egy munkagép a Bakonyban, beszorult a sofőr a vezetőfülkébe - fotó

A Zirci Önkormányzati Tűzoltóság szerdán délelőtt kapott riasztást Bakonyoszlopra, ahol egy ágvágó munkagép borult fel munka közben - írja a VEOL.

Munkagép borult fel a Bakonyban, a tűzoltók mentették ki a sofőrt Fotó: Zirci Önkormányzati Tűzoltóság

A tájékoztatás szerint a nagyméretű jármű az oldalára dőlt, a sofőr pedig a vezetőfülkébe szorult, ezért önerőből nem tudott kiszállni. A helyszínre a zirci tűzoltók mellett a kisbéri egységet is riasztották.

A tűzoltók műszaki mentéssel szabadították ki a beszorult embert. A hatóságok közlése szerint a balesetben személyi sérülés nem történt.

A tűzoltóság a helyszínen készült fotókat is közzétette, amelyeken jól látszik, hogy a munkagép az oldalára borult.

Nem ez az első hasonló eset a térségben az elmúlt időszakban. Nemrég a 8301-es úton, Bakonybél közelében egy személyautó borult a tetejére. A sofőr akkor ki tudott szállni a járműből, a tűzoltók pedig a kerekeire állították az autót, míg a mentők kórházba szállították a vezetőt további vizsgálatokra.

További képeket a VEOL-on láthat.