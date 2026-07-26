Forró por, híg trágya, veszélyes gépek – ezek okozták az utóbbi időszak legdurvább üzemi baleseteit

Foglalkozás körében elkövetett, maradandó fogyatékosságot okozó gondatlan veszélyeztetés miatt emeltek vádat egy férfi ellen, aki 2024 októberében súlyos balesetet okozott az egyik kaposvári üzemben – tájékoztatott a napokban a Somogy Vármegyei Főügyészség. A férfi egy zsákokkal teli fém kalodát szállított a targoncájával, és a rakomány miatt nem vette észre a csarnokban sétáló munkatársát, akit a gép emelővillájával hátulról, a lábainál fogva megemelt. Ettől az áldozat az emelővillára zuhant és súlyos, maradandó sérülést szenvedett. A bűncselekményt beismerő férfivel szemben a vádhatóság felfüggesztett fogházbüntetést és a targoncavezetéstől való eltiltást indítványozott. Bár ez az eset nem járt végzetes következménnyel, sajnos az utóbbi hónapokban többen is életüket vesztették munkahelyi balesetben.
Kamaszkorú diákmunkás vált munkahelyi baleset áldozatává Szegeden
Tragédia történt június közepén egy szegedi építőipari vállalat telephelyén, ahol egy 17 éves diákmunkás ipari szeletelőgépbe esett, és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. Az ilyen ipari berendezések nagy sebességű kör- vagy szalagfűrésszel, illetve fűtött huzallal működnek, ezért használatuk szigorú munkavédelmi szabályokhoz kötött.
A szegedi baleset körülményeit a rendőrség jelenleg is vizsgálja, egyelőre nem ismert, pontosan hogyan történt a tragédia, és azt sem tudni, hogy az áldozat rendelkezett-e a szükséges védőfelszereléssel, illetve részesült-e munkavédelmi oktatásban. Egy szakértő szerint elképzelhető, hogy a biztonsági szabályok be nem tartása vezetett a tragédiához.
37 éves édesapa életét követelte a tiszaújvárosi robbanás
Szörnyű munkahelyi baleset történt május 22-én a MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén, ahol egy kétgyermekes családapa meghalt egy robbanásban, kilencen pedig súlyos égési sérüléseket szenvedtek. A MOL tájékoztatása szerint a szerencsétlenség bekövetkeztekor az Olefin-1 üzemegység nem működött, mivel éppen az élettartam-hosszabbításán dolgoztak, amikor egy csővezetékben berobbant a szénhidrogén. Az ügyben foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indult nyomozás, a MOL pedig külön vizsgálóbizottságot is létrehozott a baleset pontos okainak feltárására. Az olajipari vállalat hangsúlyozta, hogy minden segítséget megadnak a megsérült dolgozók hozzátartozóiknak, valamint az elhunyt munkatárs családjának, azonban az özvegy sérelemdíjat kér a MOL-tól a családfő elvesztése miatt.
Középkorú férfi vesztette életét, miután hígtrágyagyűjtőbe esett
Mentőhelikoptert és több mentőegységet is riasztottak júniusban ahhoz a férfihoz, aki egy állattartótelep körülkerített hígtrágyagyűjtőjébe zuhant a Borsod vármegyei Harsányban. A baleset után a mentőknek sikerült újraéleszteniük az 50 év körüli férfit, akit életveszélyes állapotban szállítottak kórházba, ahol azonban később elhunyt.
A hígtrágya az almozás nélküli, modern állattartás folyékony, a bélsár, vizelet és tisztítóvíz keverékéből álló iszapszerű mellékterméke, amely zárt tartályokban halálos gázkoktélt – metánt, szén-dioxidot és rendkívül mérgező kénhidrogént – fejleszt. A tartályokban keletkező nehéz gázok azonnali eszméletvesztést okoznak, a maró masszába zuhanók vagy a mentésükre sietők akár másodpercek alatt meghalhatnak.
Szörnyű halált halt egy közmunkás Szatymazon
Borzalmas tragédia történt február végén a Csongrád-Csanád vármegyei Szatymazon, amikor munkavégzés közben rádőlt egy fa egy közmunkásra. Az illető néhány nappal később belehalt sérüléseibe.
Barna Károly polgármester akkor azt nyilatkozta, konkrétumokat nem árulhat el a balesettel kapcsolatban, mivel „zajlik még a körülmények vizsgálata, a hatóság és a rendőrség is dolgozik az ügyön”.
Az Origo most ismét megkereste a nagyközség vezetőjét, aki közölte lapunkkal, hogy időközben a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal elmarasztalta az önkormányzatot, mint munkáltatót. A helyhatóság azonban fellebbezett, így az eljárás továbbra sem zárult le. Csakúgy, mint a rendőrségi nyomozás, amely a személyi felelősség megállapítását célozza.
Kiáramló forró por okozott tragédiát Ajkán
2025. november 8-án halálos kimenetelű üzemi baleset történt az ajkai erőműben. Karbantartási munkák közben, egy porleválasztó filter tisztításakor váratlanul nagy mennyiségű forró por áramlott ki, emiatt három dolgozó sérült meg. Ketten könnyebb égési sérüléseket szenvedtek, de egy munkás életveszélyes állapotba került. Őt mentőhelikopterrel szállították a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház intenzív osztályára, azonban az életét a gondos orvosi beavatkozás ellenére sem tudták megmenteni. A tragédia körülményeit a hatóságok és a tulajdonos cég is vizsgálta. Kiderült, hogy bár az első hírek szerint porrobbanás történt, azonban a balesetet a karbantartás során kiáramló forró por okozta.
Külföldön dolgozó magyar munkavállalókat is ért már munkahelyi baleset
- Két fiatal magyar vesztette életét februárban egy ausztriai munkahelyi balesetben. A 20 és 26 éves munkás karbantartási munkálatokat végzett a Voestalpine Stahl Donawitz acélgyár egyik földalatti aknájában, amikor vágási műveletek közben szén-monoxid szabadult fel. A két vésztői munkavállalóra egy művezető talált rá, aki azonnal megkezdte a mentésüket. Ennek ellenére a 26 éves férfi a helyszínen meghalt, 20 éves társát mentőhelikopterrel vitték kórházba, azonban két nappal később ő is életét vesztette.
- Ez év áprilisában egy ausztriai húsüzemben dolgozó 39 éves magyar férfi takarítás közben egy rossz mozdulatot tett, ettől a lába a húsfeldolgozó szalagok közé csúszott és súlyosan roncsolódott. A helyzet drámai volt, de a gyors segítségnek köszönhetően sikerült megmenteni az életét. A mentők rövid időn belül a helyszínre érkeztek, ellátták a sérültet, majd kórházba szállították. Az osztrák hatóságok vizsgálták, hogy pontosan mi vezetett a balesethez, de az első információk szerint sem szándékosság, sem gondatlanság nem állt a háttérben.