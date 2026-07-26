Forró por, híg trágya, veszélyes gépek – ezek okozták az utóbbi időszak legdurvább üzemi baleseteit

Foglalkozás körében elkövetett, maradandó fogyatékosságot okozó gondatlan veszélyeztetés miatt emeltek vádat egy férfi ellen, aki 2024 októberében súlyos balesetet okozott az egyik kaposvári üzemben – tájékoztatott a napokban a Somogy Vármegyei Főügyészség. A férfi egy zsákokkal teli fém kalodát szállított a targoncájával, és a rakomány miatt nem vette észre a csarnokban sétáló munkatársát, akit a gép emelővillájával hátulról, a lábainál fogva megemelt. Ettől az áldozat az emelővillára zuhant és súlyos, maradandó sérülést szenvedett. A bűncselekményt beismerő férfivel szemben a vádhatóság felfüggesztett fogházbüntetést és a targoncavezetéstől való eltiltást indítványozott. Bár ez az eset nem járt végzetes következménnyel, sajnos az utóbbi hónapokban többen is életüket vesztették munkahelyi balesetben.

Figyelmetlen targoncás okozott maradandó fogyatékossággal járó munkahelyi balesetet Kaposváron Fotó: illusztráció/Pexels

Kamaszkorú diákmunkás vált munkahelyi baleset áldozatává Szegeden

Tragédia történt június közepén egy szegedi építőipari vállalat telephelyén, ahol egy 17 éves diákmunkás ipari szeletelőgépbe esett, és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. Az ilyen ipari berendezések nagy sebességű kör- vagy szalagfűrésszel, illetve fűtött huzallal működnek, ezért használatuk szigorú munkavédelmi szabályokhoz kötött.

A szegedi baleset körülményeit a rendőrség jelenleg is vizsgálja, egyelőre nem ismert, pontosan hogyan történt a tragédia, és azt sem tudni, hogy az áldozat rendelkezett-e a szükséges védőfelszereléssel, illetve részesült-e munkavédelmi oktatásban. Egy szakértő szerint elképzelhető, hogy a biztonsági szabályok be nem tartása vezetett a tragédiához.

37 éves édesapa életét követelte a tiszaújvárosi robbanás

Szörnyű munkahelyi baleset történt május 22-én a MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén, ahol egy kétgyermekes családapa meghalt egy robbanásban, kilencen pedig súlyos égési sérüléseket szenvedtek. A MOL tájékoztatása szerint a szerencsétlenség bekövetkeztekor az Olefin-1 üzemegység nem működött, mivel éppen az élettartam-hosszabbításán dolgoztak, amikor egy csővezetékben berobbant a szénhidrogén. Az ügyben foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indult nyomozás, a MOL pedig külön vizsgálóbizottságot is létrehozott a baleset pontos okainak feltárására. Az olajipari vállalat hangsúlyozta, hogy minden segítséget megadnak a megsérült dolgozók hozzátartozóiknak, valamint az elhunyt munkatárs családjának, azonban az özvegy sérelemdíjat kér a MOL-tól a családfő elvesztése miatt.