Beleesett a szeletelőgépbe – újabb részletek derültek ki a szegedi diákmunkás horrorisztikus balesetéről

Ahogy arról korábban beszámoltunk, egy 17 éves diákmunkás vesztette életét egy szegedi üzemben, miután egy szeletelőgép berántotta. A fiatal nyári munkát végzett a cégnél, amikor a tragikus munkahelyi baleset bekövetkezett.
Vizsgálják a munkahelyi baleset körülményeit
A történtek miatt rendőrségi nyomozás indult. A hatóságok azt vizsgálják, hogy történt-e mulasztás, illetve minden munkavédelmi előírást betartottak-e a foglalkoztatás során.
Egy munkavédelmi szakértő szerint elképzelhető, hogy a biztonsági szabályok nem maradéktalan betartása vezetett a tragédiához. Ennek részleteit azonban a folyamatban lévő vizsgálatnak kell tisztáznia - mondta a szakember a Tényeknek.
A hatósági eljárás során várhatóan azt is megvizsgálják, hogy a munkáltató eleget tett-e valamennyi munkavédelmi kötelezettségének, valamint megfelelő körülmények között végezhette-e munkáját a fiatalkorú dolgozó.
A tragédia pontos okáról és az esetleges felelősségről a nyomozás lezárását követően születhetnek megállapítások.