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munkahelyi baleset

Beleesett a szeletelőgépbe – újabb részletek derültek ki a szegedi diákmunkás horrorisztikus balesetéről

1 órája
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Tragikus baleset történt egy szegedi üzemben, ahol életét vesztette egy 17 éves fiú. A munkahelyi baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja, egyelőre nem ismert, pontosan hogyan történhetett a tragédia, és azt sem tudni, hogy az áldozat rendelkezett-e a szükséges védőfelszereléssel, illetve részesült-e munkavédelmi oktatásban. Egy munkavédelmi szakértő szerint elképzelhető, hogy a biztonsági szabályok nem maradéktalan betartása vezetett a tragédiához.
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munkahelyi balesetSzegedhalál

Ahogy arról korábban beszámoltunk, egy 17 éves diákmunkás vesztette életét egy szegedi üzemben, miután egy szeletelőgép berántotta. A fiatal nyári munkát végzett a cégnél, amikor a tragikus munkahelyi baleset bekövetkezett.

A munkahelyi baleset körülményeit a rendőrség és a szakhatóságok is vizsgálják
A munkahelyi baleset körülményeit a rendőrség és a szakhatóságok is vizsgálják (illusztráció)
Fotó: Pixabay.com

Vizsgálják a munkahelyi baleset körülményeit

A történtek miatt rendőrségi nyomozás indult. A hatóságok azt vizsgálják, hogy történt-e mulasztás, illetve minden munkavédelmi előírást betartottak-e a foglalkoztatás során.

Egy munkavédelmi szakértő szerint elképzelhető, hogy a biztonsági szabályok nem maradéktalan betartása vezetett a tragédiához. Ennek részleteit azonban a folyamatban lévő vizsgálatnak kell tisztáznia - mondta a szakember a Tényeknek.

A hatósági eljárás során várhatóan azt is megvizsgálják, hogy a munkáltató eleget tett-e valamennyi munkavédelmi kötelezettségének, valamint megfelelő körülmények között végezhette-e munkáját a fiatalkorú dolgozó.

A tragédia pontos okáról és az esetleges felelősségről a nyomozás lezárását követően születhetnek megállapítások.

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