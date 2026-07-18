Beleesett a szeletelőgépbe – újabb részletek derültek ki a szegedi diákmunkás horrorisztikus balesetéről

Ahogy arról korábban beszámoltunk, egy 17 éves diákmunkás vesztette életét egy szegedi üzemben, miután egy szeletelőgép berántotta. A fiatal nyári munkát végzett a cégnél, amikor a tragikus munkahelyi baleset bekövetkezett.

A munkahelyi baleset körülményeit a rendőrség és a szakhatóságok is vizsgálják (illusztráció)

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Vizsgálják a munkahelyi baleset körülményeit

A történtek miatt rendőrségi nyomozás indult. A hatóságok azt vizsgálják, hogy történt-e mulasztás, illetve minden munkavédelmi előírást betartottak-e a foglalkoztatás során.

Egy munkavédelmi szakértő szerint elképzelhető, hogy a biztonsági szabályok nem maradéktalan betartása vezetett a tragédiához. Ennek részleteit azonban a folyamatban lévő vizsgálatnak kell tisztáznia - mondta a szakember a Tényeknek.

A hatósági eljárás során várhatóan azt is megvizsgálják, hogy a munkáltató eleget tett-e valamennyi munkavédelmi kötelezettségének, valamint megfelelő körülmények között végezhette-e munkáját a fiatalkorú dolgozó.

A tragédia pontos okáról és az esetleges felelősségről a nyomozás lezárását követően születhetnek megállapítások.