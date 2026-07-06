Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zsolti bácsi ügy: megkezdődött a rágalmazási per Semjén Zsolt feljelentése nyomán

dráma

Féltékenységi dráma a győri munkásszálló falai között: tévedésből szúrta hátba lakótársát

33 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki brutális kegyetlenséggel támadt rá áldozatára a megyeszékhelyen. A féltékenységi dráma egy helyi munkásszálló folyosóján bontakozott ki, ahol a gyanúsított tévedésből szúrta hátba haragosának hitt lakótársát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
drámatámadásmunkásszállókéselés

Súlyos bűncselekmény, emberölési kísérlet miatt áll bíróság elé az a férfi, aki tavaly nyáron brutálisan rátámadt egy gyanútlan lakótársára az egyik győri munkásszállón. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség vádirata szerint a támadást vak féltékenység és egy banális tévedés motiválta – olvasható az Ügyészség oldalán.

Helyszínelés a győri munkásszálló előtt, miután egy férfi késsel sebesítette meg lakótársát
Helyszínelés a győri munkásszálló előtt, miután egy férfi késsel sebesítette meg lakótársát
Fotó: Mesterséges intelligencia által generált kép

Életveszélyes támadás a győri munkásszálló épületében

A drámai események 2025. június 10-én éjjel kezdődtek, amikor a vádlott fejébe vette, hogy a szállón tartózkodó egyik férfi a volt barátnője új párja. A dühös férfi azonnal kérdőre vonta a kiszemelt áldozatot, majd a szóváltást követően gyorsan elszabadultak az indulatok: 

először ököllel kezdte ütlegelni a sértettet, végül egy késsel, „most megöllek” felkiáltással kétszer hátba szúrta őt.

A szállás egyik lakója azonnal tárcsázta a segélyhívót, ám a támadó még a rendőrök kiérkezése előtt elmenekült a helyszínről, és a Rába partján próbált elrejtőzni. A megkéselt férfit a mentők a győri kórházba szállították, ahol az orvosok ellátták a sérüléseit. Mivel a vádlott korábban is követett már el bűncselekményt, a főügyészség visszaesőként benyújtott vádiratában határozottan azt indítványozta, hogy a Győri Törvényszék letöltendő börtönbüntetésre ítélje a férfit, és tiltsa el őt a közügyek gyakorlásától.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!