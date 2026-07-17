Nagydorogi csecsemőgyilkosság – megszólalt a gyászoló apa: "Ez a lény nem nevezhető anyának!"

Mint arról az Origo is írt, 2025. augusztus 20-án bejelentés érkezett a rendőrségre egy 2 hetes kisfiú, Baráth Zalán eltűnéséről. A rendőrség azonnal megkezdte az újszülött keresését, de csak a holttestét találta meg a faluja határában. Azonnal látszott, hogy a babát megölték. A nagydorogi csecsemőgyilkosság miatt az ügyészség az anyát védekezésre képtelen, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére, különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolja.
Viktória kezdetben tagadta a bűnösségét és egy képtelen történettel állt elő. Azt állította, hogy a szülés utáni első levegőzésre kitolta az utcára gyermekét a babakocsiban, majd a séta során hirtelen meglátott egy fekete autót. A következő pillanatban egy ütést érzett a fején, majd mire magához tért, hűlt helyt találta Zalánkának. A nő a nyomozás során azonban megtört, így elmondta az ügyészség által is valószínűsített igazságot: a séta során a gyermek többször is elsírta magát, ám Viktória nem tudta megnyugtatni. Az anya ezen annyira feldühödött, hogy a kisbabát többször is a földhöz vágta, majd a holttestét egy kukoricásba hajította.
Attila, a kisfiú édesapja bízik benne, hogy gyermeke gyilkosa maximálisan kiszabható büntetést kapja.
– Ez a lény nem nevezhető anyának! Igazából nem szeretnék vele találkozni, mégis szeretnék a bíróságon a szemébe nézni majd. Minden erőmet összeszedem, hogy a tárgyalási napokon higgadt maradjak.
Bárki elképzelheti, hogy milyen indulatok vannak bennem, hiszen megölték a gyermekemet, akihez már csak a temetőbe járhatok.
Viktóriának üzenem, hogy az ő helyében nem reménykednék enyhe büntetésben. Jobb is neki, ha a bíróság életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéli, mert a szabad társadalomban neki már úgyis csak megvetés juthat. Igaz, a rabhierarchiában sem valószínű, hogy túl magas szintre jut, de van is miért vezekelnie – fejtette ki véleményét a gyászoló férfi.
A nagydorogi csecsemőgyilkosságért életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható
A Kúria egy korábbi, az új Büntető törvénykönyv kihirdetése után megfogalmazott jogegységi határozata rögzíti, hogy minden olyan magatartás tényállásszerű, amely okozatossági szempontból a halál előidézésére alkalmas.
– Az okozatosságnak az elkövetési magatartás és az eredmény, azaz a halál beállta között kell fennállnia. Ezek az elkövetési magatartások lehetnek olyan kirívóan súlyosak vagy brutálisak, amelyek már kimerítik a különös kegyetlenségnek a fogalmát. Különös kegyetlenséggel történő elkövetés csak egyenes ölési szándék esetén megállapítható, tehát abban az esetben, ha kifejezetten akarja az elkövető a sértett halálát, és kiemelt fájdalmat akar neki okozni – magyarázta Balogi Zsófia ügyvéd.
Az elkövető tudatának az elkövetés időpontjában a végrehajtás különös kegyetlenségét is át kell fognia. Tisztában kell lennie azzal, hogy a választott elkövetési mód meghaladja az emberölés szintjéhez szükséges immanens kegyetlenség szintjét.
– A bűncselekmény minősítésekor figyelembe veszik a sérülések számát, illetve a magatartás időtartamát – mondta a jogász.
Felmerülhet a kérdés, hogy Viktória és Zalánka esetében miért nem erős felindulásból elkövetett emberölésről van szó. Az a bűncselekmény enyhébb elbírálás alá esne. A vád szerint az anya azért lett dühös, mert a 2 hetes gyermeke a sírást nem hagyta abba.
– E bűncselekmény megállapításához olyan intenzív indulat szükséges, amely felborítja az elkövető lelki egyensúlyát, beszűkíti a tudatát, és teljesen képtelenné teszi a normális mérlegelésre. Annak eldöntése, hogy ez az állapot fennállt-e, nem az elmeorvos-szakértő, hanem a bíróság feladata. A döntést jogkérdésként, a vádlott egyéni pszichikai jellemzői alapján hozzák meg. A bíróság a kiváltó okot nemcsak a gyilkosság előtti pillanatokból vezeti le, hanem az események teljes láncolatát és összefüggéseit vizsgálja. Bár a felindulást leggyakrabban a sértett haragot vagy félelmet keltő viselkedése váltja ki, az olyan tartós érzelmi állapotok, mint a bánat, a szomorúság, az elkeseredettség vagy a magányosság érzése önmagukban nem elegendőek a minősítéshez – hangsúlyozta az ügyvéd, majd hozzátette: az elkövető indulatának az erős felindulás megállásához méltányolhatónak kell lennie. Az pedig, hogy egy 2 hetes újszülött sír, aligha tartozik ebbe a körbe.