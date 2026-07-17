Nagydorogi csecsemőgyilkosság – megszólalt a gyászoló apa: "Ez a lény nem nevezhető anyának!"

Mint arról az Origo is írt, 2025. augusztus 20-án bejelentés érkezett a rendőrségre egy 2 hetes kisfiú, Baráth Zalán eltűnéséről. A rendőrség azonnal megkezdte az újszülött keresését, de csak a holttestét találta meg a faluja határában. Azonnal látszott, hogy a babát megölték. A nagydorogi csecsemőgyilkosság miatt az ügyészség az anyát védekezésre képtelen, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére, különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolja.

A nagydorogi csecsemőgyilkossággal az anyát vádolják Fotó: Bors

Viktória kezdetben tagadta a bűnösségét és egy képtelen történettel állt elő. Azt állította, hogy a szülés utáni első levegőzésre kitolta az utcára gyermekét a babakocsiban, majd a séta során hirtelen meglátott egy fekete autót. A következő pillanatban egy ütést érzett a fején, majd mire magához tért, hűlt helyt találta Zalánkának. A nő a nyomozás során azonban megtört, így elmondta az ügyészség által is valószínűsített igazságot: a séta során a gyermek többször is elsírta magát, ám Viktória nem tudta megnyugtatni. Az anya ezen annyira feldühödött, hogy a kisbabát többször is a földhöz vágta, majd a holttestét egy kukoricásba hajította.

Attila, a kisfiú édesapja bízik benne, hogy gyermeke gyilkosa maximálisan kiszabható büntetést kapja.

– Ez a lény nem nevezhető anyának! Igazából nem szeretnék vele találkozni, mégis szeretnék a bíróságon a szemébe nézni majd. Minden erőmet összeszedem, hogy a tárgyalási napokon higgadt maradjak.

Bárki elképzelheti, hogy milyen indulatok vannak bennem, hiszen megölték a gyermekemet, akihez már csak a temetőbe járhatok.

Viktóriának üzenem, hogy az ő helyében nem reménykednék enyhe büntetésben. Jobb is neki, ha a bíróság életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéli, mert a szabad társadalomban neki már úgyis csak megvetés juthat. Igaz, a rabhierarchiában sem valószínű, hogy túl magas szintre jut, de van is miért vezekelnie – fejtette ki véleményét a gyászoló férfi.

Attila szerint Viktória nem érdemel irgalmat Fotó: Olvasói

A nagydorogi csecsemőgyilkosságért életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható

A Kúria egy korábbi, az új Büntető törvénykönyv kihirdetése után megfogalmazott jogegységi határozata rögzíti, hogy minden olyan magatartás tényállásszerű, amely okozatossági szempontból a halál előidézésére alkalmas.