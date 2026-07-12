Nagydorogi csecsemőgyilkosság: új életet próbál kezdeni a gyászoló apa

2025. augusztus 20-án bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy eltűnt egy 2 hetes újszülött. Az egyenruhások azonnal elkezdték keresni a gyermeket, de csak Zalánka holttestét találták meg. Azonnal világossá vált, hogy a kisbaba gyilkosság áldozata lett, a szörnyű tett miatt végül a baba saját anyját, Viktóriát tartóztatták le. A nagydorogi csecsemőgyilkosság feltételezett elkövetője ellen vádemelés várható.

Nagydorogi csecsemőgyilkosság: Attila gyásza nem múlik Fotó: Olvasói

Baráth Attila, a meggyilkolt kisfiú édesapja kezdetben kiállt a menyasszonya mellett, és a nő ártatlanságát hangsúlyozta. Kinyilvánította, hogy Viktória kiváló anya, hiszen szeretettel és odaadással gondoskodott a nagyobbik, előző kapcsolatából származó fiáról is.

– Az óvodás Mátéról együtt gondoskodtunk. Viktória sosem hanyagolta el, mindig főzött és mosott rá, és sokat játszott is vele. Azért is akartam elvenni feleségül, mert biztos voltam benne, hogy remek család lesz majd belőlünk. A kis Máté ráadásul engem is elfogadott, én is ragaszkodtam hozzá – mondta a tragédia után Attila a Borsnak.

Ahogy az idő telt, a férfi fokozatosan elkezdett kételkedni Viktóriában. Kezdetben a nő tagadta a bűnösségét, de már nem teszi. Attila ugyan a történtek óta nem találkozott volt párjával, akivel a szörnyűség után a jegyességet is felbontotta, a nő eljegyzési gyűrűjét pedig egy folyóba dobta.

Nagydorogi csecsemőgyilkosság: így él most Attila

A gyászoló édesapa ugyan képtelen túltenni magát Zalánka halálán, mégis rájött, hogy új életet kell kezdenie. Meg is találta a boldogságot egy kedves nő oldalán, akinek egyébként már szintén van egy gyermeke.

– Béci 12 éves. Vele is hamar megtaláltam a közös hangot. Hogy miért nevelem készséggel más fiát? Erre a kérdésre nem nagyon lehet válaszolni, de azt őszintén elmondhatom, hogy mindig ilyen voltam. Bízom benne, hogy az új párommal végre örökre együtt maradhatok – reménykedett Attila.

A férfi az Origónak azt is elmesélte, hogy Bécit már kivitte Zalánka sírjához, ahol megható élményben volt része.

– A nevelt fiam egy rövid ideig csak állt, aztán elkezdett a kisfiamhoz beszélni. Köszönt, hogy „szia, Zalánka”, majd hozzátette, hogy sajnálja, hogy sosem töltöttek együtt időt.