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hulladék

Fél tonna hulladékot halmozott fel egy férfi egy nemzeti parkban

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Egy 65 éves arizonai férfit őrizetbe vettek, miután a hatóságok szerint közel nyolc éven át jogellenesen élt egy nemzeti erdő területén. A táborhelyen jelentős mennyiségű hulladékot és több engedély nélkül épített létesítményt találtak. Az ügyben több szövetségi jogszabály megsértése miatt indult eljárás.
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hulladékArizónabörtön

Őrizetbe vettek egy 65 éves arizonai férfit, aki a hatóságok szerint mintegy nyolc éven át engedély nélkül élt a nemzeti erdő területén kialakított állandó táborában. Az ügyben akár öt év szabadságvesztés is kiszabható – számolt be róla a Daily Mail.

A nemzeti erdő területén kialakított illegális táborban csaknem fél tonna hulladékot találtak a hatóságok (képünk illusztráció) Fotó: Pexels
A nemzeti erdő területén kialakított illegális táborban csaknem fél tonna hulladékot találtak a hatóságok (képünk illusztráció)
Fotó: Pexels

A szövetségi bírósági iratok szerint Mark Aaron Gatz a Phoenix városától északkeletre fekvő Tonto Nemzeti Erdőben alakított ki lakóhelyet. A hatóságok június 25-én vették őrizetbe.

Az intézkedés során a rendőrök csaknem fél tonna hulladékot találtak a tábor körül. A bírósági dokumentumok szerint a területen gumiabroncsok, műanyag zsákok, alumíniumdobozok és más hulladék halmozódott fel. A helyszínen egy fedett beálló, főzőhely, hordók, kerékpárvázak, motorolaj és építőanyag is volt.

Az illetékes hatóságok korábban több bejelentést is kaptak a táborhelyről. A panaszok szerint a területen engedély nélkül épített létesítmények, több tűzrakóhely és hosszú évek alatt felhalmozott szemét volt található. A hatóságok szerint a hulladék és az építmények mintegy fél holdnyi területen károsították a természeti környezetet.

Milyen szabályokat sérthetett meg a férfi?

A vádirat szerint a férfi összesen kilenc szövetségi jogszabály megsértésével gyanúsítható, köztük:

  • nem kijelölt helyen történő tűzrakás;
  • a tűz eloltás nélküli hátrahagyása;
  • a megengedett időnél hosszabb ideig tartó táborozás;
  • engedély nélküli építmények létesítése;
  • a nemzeti erdő lakóhelyként történő használata;
  • természeti értékek károsítása;
  • szemetelés.

A bírósági iratok szerint az erdészeti rendészet már körülbelül egy éve figyelemmel kísérte a férfit. Letartóztatásakor legalább hat korábbi szövetségi elfogatóparancs volt érvényben ellene, amelyek egyebek mellett a tűzvédelmi szabályok megszegésével, az engedély nélküli építkezéssel, az egészségtelen körülmények fenntartásával és a terület jogellenes használatával voltak összefüggésben.

A június 30-án kiadott bírósági végzés szerint a férfi korábban több alkalommal sem jelent meg a tárgyalásokon, ezért a bíróság szökésveszélyre hivatkozva elrendelte előzetes letartóztatását.

Meddig lehet táborozni a nemzeti erdőkben?

Az Egyesült Államok nemzeti erdőiben a látogatók általában legfeljebb 14 napot tartózkodhatnak egy 30 napos időszakon belül. Az időkorlát túllépése, állandó építmények kialakítása és a személyes tárgyak hátrahagyása jogosulatlan lakóhasználatnak minősül.

A hasonló ügyekben a hatóságok jellemzően pénzbírságot vagy területhasználati tilalmat alkalmaznak, letartóztatásra pedig általában csak akkor kerül sor, ha az érintett ismételten nem működik együtt a hatóságokkal.

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