Fél tonna hulladékot halmozott fel egy férfi egy nemzeti parkban

Őrizetbe vettek egy 65 éves arizonai férfit, aki a hatóságok szerint mintegy nyolc éven át engedély nélkül élt a nemzeti erdő területén kialakított állandó táborában. Az ügyben akár öt év szabadságvesztés is kiszabható – számolt be róla a Daily Mail.
A szövetségi bírósági iratok szerint Mark Aaron Gatz a Phoenix városától északkeletre fekvő Tonto Nemzeti Erdőben alakított ki lakóhelyet. A hatóságok június 25-én vették őrizetbe.
Az intézkedés során a rendőrök csaknem fél tonna hulladékot találtak a tábor körül. A bírósági dokumentumok szerint a területen gumiabroncsok, műanyag zsákok, alumíniumdobozok és más hulladék halmozódott fel. A helyszínen egy fedett beálló, főzőhely, hordók, kerékpárvázak, motorolaj és építőanyag is volt.
Az illetékes hatóságok korábban több bejelentést is kaptak a táborhelyről. A panaszok szerint a területen engedély nélkül épített létesítmények, több tűzrakóhely és hosszú évek alatt felhalmozott szemét volt található. A hatóságok szerint a hulladék és az építmények mintegy fél holdnyi területen károsították a természeti környezetet.
Milyen szabályokat sérthetett meg a férfi?
A vádirat szerint a férfi összesen kilenc szövetségi jogszabály megsértésével gyanúsítható, köztük:
- nem kijelölt helyen történő tűzrakás;
- a tűz eloltás nélküli hátrahagyása;
- a megengedett időnél hosszabb ideig tartó táborozás;
- engedély nélküli építmények létesítése;
- a nemzeti erdő lakóhelyként történő használata;
- természeti értékek károsítása;
- szemetelés.
A június 30-án kiadott bírósági végzés szerint a férfi korábban több alkalommal sem jelent meg a tárgyalásokon, ezért a bíróság szökésveszélyre hivatkozva elrendelte előzetes letartóztatását.
Meddig lehet táborozni a nemzeti erdőkben?
Az Egyesült Államok nemzeti erdőiben a látogatók általában legfeljebb 14 napot tartózkodhatnak egy 30 napos időszakon belül. Az időkorlát túllépése, állandó építmények kialakítása és a személyes tárgyak hátrahagyása jogosulatlan lakóhasználatnak minősül.
A hasonló ügyekben a hatóságok jellemzően pénzbírságot vagy területhasználati tilalmat alkalmaznak, letartóztatásra pedig általában csak akkor kerül sor, ha az érintett ismételten nem működik együtt a hatóságokkal.
A bírósági iratok szerint az erdészeti rendészet már körülbelül egy éve figyelemmel kísérte a férfit. Letartóztatásakor legalább hat korábbi szövetségi elfogatóparancs volt érvényben ellene, amelyek egyebek mellett a tűzvédelmi szabályok megszegésével, az engedély nélküli építkezéssel, az egészségtelen körülmények fenntartásával és a terület jogellenes használatával voltak összefüggésben.