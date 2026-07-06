Fél tonna hulladékot halmozott fel egy férfi egy nemzeti parkban

Őrizetbe vettek egy 65 éves arizonai férfit, aki a hatóságok szerint mintegy nyolc éven át engedély nélkül élt a nemzeti erdő területén kialakított állandó táborában. Az ügyben akár öt év szabadságvesztés is kiszabható – számolt be róla a Daily Mail.

A nemzeti erdő területén kialakított illegális táborban csaknem fél tonna hulladékot találtak a hatóságok (képünk illusztráció)

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A szövetségi bírósági iratok szerint Mark Aaron Gatz a Phoenix városától északkeletre fekvő Tonto Nemzeti Erdőben alakított ki lakóhelyet. A hatóságok június 25-én vették őrizetbe.

Az intézkedés során a rendőrök csaknem fél tonna hulladékot találtak a tábor körül. A bírósági dokumentumok szerint a területen gumiabroncsok, műanyag zsákok, alumíniumdobozok és más hulladék halmozódott fel. A helyszínen egy fedett beálló, főzőhely, hordók, kerékpárvázak, motorolaj és építőanyag is volt.

Az illetékes hatóságok korábban több bejelentést is kaptak a táborhelyről. A panaszok szerint a területen engedély nélkül épített létesítmények, több tűzrakóhely és hosszú évek alatt felhalmozott szemét volt található. A hatóságok szerint a hulladék és az építmények mintegy fél holdnyi területen károsították a természeti környezetet.

Milyen szabályokat sérthetett meg a férfi?

A vádirat szerint a férfi összesen kilenc szövetségi jogszabály megsértésével gyanúsítható, köztük:

nem kijelölt helyen történő tűzrakás;

a tűz eloltás nélküli hátrahagyása;

a megengedett időnél hosszabb ideig tartó táborozás;

engedély nélküli építmények létesítése;

a nemzeti erdő lakóhelyként történő használata;

természeti értékek károsítása;

szemetelés.

A június 30-án kiadott bírósági végzés szerint a férfi korábban több alkalommal sem jelent meg a tárgyalásokon, ezért a bíróság szökésveszélyre hivatkozva elrendelte előzetes letartóztatását.