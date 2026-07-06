Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zsolti bácsi ügy: megkezdődött a rágalmazási per Semjén Zsolt feljelentése nyomán

komáromi

Nyolcéves gyerek csontjaira bukkanhattak egy komáromi ház alatt - videó

31 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy nyolcéves gyerek csontjaira bukkanhattak építkezés közben egy komáromi ház alatt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
komáromiháznyolcéves gyerek

Egy nyolcéves gyerek csontjaira bukkanhattak építkezés közben egy komáromi ház alatt, erről beszéltek a szomszédok. Csütörtökön bukkantak az emberi maradványokra a pincében, egyelőre nem erősítették meg sem azt, hogy gyerek lenne az áldozat, sem a nemét. Ugyanebben a házban tavaly szeptemberben egy férfi agyonvert egy kétgyerekes, fiatal anyát, még azt sem tudni, hogy a két borzalmas ügy összefügg-e.

A rendőrök sokáig helyszíneltek a komáromi családi háznál. Azt nem cáfolták, hogy gyermek maradványait találták meg, de egyelőre nem akartak nyilatkozni az ügyről, azt szakértők bevonásával vizsgálják.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!