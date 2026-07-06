Nyolcéves gyerek csontjaira bukkanhattak egy komáromi ház alatt - videó

Egy nyolcéves gyerek csontjaira bukkanhattak építkezés közben egy komáromi ház alatt, erről beszéltek a szomszédok. Csütörtökön bukkantak az emberi maradványokra a pincében, egyelőre nem erősítették meg sem azt, hogy gyerek lenne az áldozat, sem a nemét. Ugyanebben a házban tavaly szeptemberben egy férfi agyonvert egy kétgyerekes, fiatal anyát, még azt sem tudni, hogy a két borzalmas ügy összefügg-e.

A rendőrök sokáig helyszíneltek a komáromi családi háznál. Azt nem cáfolták, hogy gyermek maradványait találták meg, de egyelőre nem akartak nyilatkozni az ügyről, azt szakértők bevonásával vizsgálják.