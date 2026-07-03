Lélegző kisgyereket találtak a kórházban azután, hogy egy orvos tévesen halottnak nyilvánította

Egy 18 hónapos kisfiút tévedésből halottnak nyilvánítottak egy arizonai kórházban, majd több mint öt órával később élve találták meg a halottasházban. Az orvosi hiba gyanúját egy frissen nyilvánosságra került rendőrségi jelentés vetette fel.

A kórház belső vizsgálatot indított, miután orvosi hiba gyanúja merült fel

Fotó: Unsplash

A dokumentum szerint a kisfiút február 8-án délután találták meg családja medencéjében az arizonai Gilbert városában. A gyermeket a Mercy Gilbert Medical Center kórházba szállították, ahol röviddel érkezése után halottnak nyilvánították.

A rendőrségi jelentés szerint egy szolgálatot teljesítő rendőr azt állította, hogy hallotta, amint egy ápoló közölte: a gyermeknek még van pulzusa.

A rendőr ezt jelezte a kezelőorvosnak, aki azonban a jelentés szerint elutasította az észrevételt, és röviddel később hivatalosan is megállapította a halál beálltát.

A jelentésben több rendőr is arról számolt be, hogy a kisfiún később is életjeleket észleltek. Beszámolójuk szerint hallható légmozgást, illetve levegő után kapkodásra utaló jeleket figyeltek meg, amikor a gyermeket a halottasházba szállították.

A kórházi személyzet egyik tagja ugyanakkor azt jelezte, hogy ezek a hangok az újraélesztési beavatkozás következményei is lehettek.

A kisfiút végül több mint öt és fél órával azután találták meg élve a halottasházban, hogy halottnak nyilvánították.

Ezt követően helikopterrel a Phoenix Children's Hospital gyermekkórházba szállították.

A Daily Mail beszámolója szerint a gyermek súlyos agykárosodást szenvedett, és az MRI-vizsgálatok alapján élete végéig gondozásra szorulhat.

A Mercy Gilbert Medical Center közleményében azt írta: az eset rendkívül megrázó, ezért azonnal átfogó belső vizsgálatot indítottak annak feltárására, mi vezetett a történtekhez, és milyen intézkedésekkel lehet megerősíteni a betegellátás biztonságát. A kórház a beteg személyiségi jogaira hivatkozva további részleteket nem közölt.