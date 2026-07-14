Megszólalt a Magyar Orvosi Kamara az emberöléssel gyanúsított orvosnő kapcsán

A 32 éves orvosnő korábban a Szent János Kórházban dolgozott, a feltételezett bűncselekmény pedig információk szerint az intézmény intenzív osztályán történhetett. A hatóságok hivatalosan egyelőre nem közöltek részleteket arról, hogy pontosan milyen körülmények között halt meg a beteg, ezért az ügyben számos kérdés továbbra is tisztázatlan.

Orvosnő ellen nyomoznak emberölés miatt a Szent János Kórház ügyében

Fotó: Tények / TV2

Emberölés gyanúja és az eutanázia kérdése is felmerült

A nyomozás hivatalosan emberölés gyanúja miatt folyik, ugyanakkor szakmai körökben felmerült az eutanázia lehetősége is. Fontos azonban, hogy a hatósági vizsgálat lezárásáig nem lehet megállapítani, pontosan mi történt.

Szegedi László intenzív osztályos szakápoló az Origónak arról beszélt, hogy az ilyen esetek rendkívül összetettek, és szerinte az egészségügyi dolgozókat nem lehet automatikusan bűnösnek tekinteni a vizsgálat lezárása előtt.

– Az előzmények ismerete nélkül senkit sem szabad gyilkosnak nevezni – fogalmazott a szakember.

Szerinte az intenzív osztályokon dolgozók hatalmas felelősséggel végzik munkájukat, miközben gyakran rendkívüli terhelés alatt dolgoznak.

Elmondása szerint az intenzív ellátás során alkalmazott gyógyszerek és infúziók pontos beállítása kulcsfontosságú, mert egy hibás adagolás vagy félreértés súlyos következményekkel járhat.

– Ezeknek bármilyen szintű rossz beállítása, rossz hígítása, félreértelmezése halált okozhat – mondta.

Magyarországon az aktív eutanázia tiltott

Az eutanázia kérdésében a magyar jog különbséget tesz az életfenntartó kezelés visszautasítása és az aktív beavatkozás között.

A passzív eutanázia szigorú feltételek mellett lehetővé teszi, hogy egy gyógyíthatatlan, halálos betegségben szenvedő beteg visszautasítsa az életfenntartó vagy életmentő kezelést.

Az aktív eutanázia azonban Magyarországon bűncselekménynek számít. Balogi Zsófia jogász szerint aki tevőlegesen kioltja egy beteg életét, emberölést követ el, amelynek a körülményektől függően súlyosabb minősített esetei is lehetnek.

A szakértők szerint az életvégi döntések ezért komoly orvosi, etikai és jogi kérdéseket vetnek fel.