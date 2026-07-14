Megszólalt a Magyar Orvosi Kamara az emberöléssel gyanúsított orvosnő kapcsán

A 32 éves orvosnő korábban a Szent János Kórházban dolgozott, a feltételezett bűncselekmény pedig információk szerint az intézmény intenzív osztályán történhetett. A hatóságok hivatalosan egyelőre nem közöltek részleteket arról, hogy pontosan milyen körülmények között halt meg a beteg, ezért az ügyben számos kérdés továbbra is tisztázatlan.
Emberölés gyanúja és az eutanázia kérdése is felmerült
A nyomozás hivatalosan emberölés gyanúja miatt folyik, ugyanakkor szakmai körökben felmerült az eutanázia lehetősége is. Fontos azonban, hogy a hatósági vizsgálat lezárásáig nem lehet megállapítani, pontosan mi történt.
Szegedi László intenzív osztályos szakápoló az Origónak arról beszélt, hogy az ilyen esetek rendkívül összetettek, és szerinte az egészségügyi dolgozókat nem lehet automatikusan bűnösnek tekinteni a vizsgálat lezárása előtt.
– Az előzmények ismerete nélkül senkit sem szabad gyilkosnak nevezni – fogalmazott a szakember.
Szerinte az intenzív osztályokon dolgozók hatalmas felelősséggel végzik munkájukat, miközben gyakran rendkívüli terhelés alatt dolgoznak.
Elmondása szerint az intenzív ellátás során alkalmazott gyógyszerek és infúziók pontos beállítása kulcsfontosságú, mert egy hibás adagolás vagy félreértés súlyos következményekkel járhat.
– Ezeknek bármilyen szintű rossz beállítása, rossz hígítása, félreértelmezése halált okozhat – mondta.
Magyarországon az aktív eutanázia tiltott
Az eutanázia kérdésében a magyar jog különbséget tesz az életfenntartó kezelés visszautasítása és az aktív beavatkozás között.
A passzív eutanázia szigorú feltételek mellett lehetővé teszi, hogy egy gyógyíthatatlan, halálos betegségben szenvedő beteg visszautasítsa az életfenntartó vagy életmentő kezelést.
Az aktív eutanázia azonban Magyarországon bűncselekménynek számít. Balogi Zsófia jogász szerint aki tevőlegesen kioltja egy beteg életét, emberölést követ el, amelynek a körülményektől függően súlyosabb minősített esetei is lehetnek.
A szakértők szerint az életvégi döntések ezért komoly orvosi, etikai és jogi kérdéseket vetnek fel.
Megszólalt a Magyar Orvosi Kamara az orvosnő ügye kapcsán
A Magyar Orvosi Kamara közleményében hangsúlyozta: a nyilvánosságban megjelent információk egyelőre nem tekinthetők hivatalos, teljes körűen igazolt adatoknak.
A szervezet szerint az élet végével kapcsolatos orvosszakmai döntések rendkívül összetettek, ezért csak a hatósági vizsgálatok eredményeinek ismeretében lehet érdemi szakmai és etikai állásfoglalást tenni.
A kamara ugyanakkor kiemelte, hogy az eset ismét rámutatott egy régóta fennálló problémára: az életvégi ellátások szabályozása és gyakorlata nem minden esetben egyértelmű.
A szervezet szerint a betegek és az orvosok egyaránt bizonytalan helyzetbe kerülhetnek, ezért széles körű szakmai és társadalmi párbeszédre van szükség az egyértelműbb irányelvek kialakítása érdekében.
Korábbi hasonló ügyek is történtek
Szegedi László több olyan korábbi esetet is felidézett, amikor egészségügyi dolgozók hibája vagy szándékos cselekménye miatt haltak meg betegek.
Megemlítette a közismert „Fekete Angyal” ügyét is, amikor a Nyírő Gyula Kórházban dolgozó ápolónőt azzal vádolták meg, hogy orvosi engedély nélkül adott be halálos injekciókat súlyos betegeknek.
Felidézte továbbá egy pécsi ápoló ügyét is, aki a vád szerint egy koronavírusos betegnek adott be halálos dózisú káliumot.
A szakember szerint ezek az esetek ritkák, de jól mutatják, hogy az egészségügyi munkában milyen súlyos következménye lehet akár egy hibának, akár egy szándékos döntésnek.
Meghosszabbították az orvosnő letartóztatását
A Fővárosi Törvényszék tájékoztatása szerint az orvosnő letartóztatását eredetileg június közepéig rendelték el, majd szeptember közepéig meghosszabbították.
A döntést többek között a szökés, az elrejtőzés, a bizonyítékok megsemmisítésének, az eljárás befolyásolásának, valamint a bűnismétlésnek a veszélyével indokolták.
A Szent János Kórház közölte, hogy feljelentést tett, megtette a szükséges munkajogi és szakmai intézkedéseket, az érintett orvos pedig már nem áll jogviszonyban az intézménnyel.
A nyomozás jelenleg is folyamatban van, a hatóságok további részleteket várhatóan később közölnek.