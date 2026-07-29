Ozorai késelés: javában tart még a nyomozás, nem nyilatkozik a rendőrség

Az Origo az Ozora fesztiválon történtek kapcsán megkereste a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságot. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a rendőrség tud-e bővebb tájékoztatást adni az eset pontos körülményéről, esetleg az elkövetők motivációjáról.

A rendőrség a nyomozás érdekére hivatkozva nem adott bővebb tájékoztatást az ozorai késelésről

Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

„Az általunk korábban közölt információkon túl a nyomozás érdekeire tekintettel bővebb tájékoztatást nem áll módunkban adni” – írta lapunk megkeresésére a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.

Mint arról lapunk is beszámolt korábban, kedd hajnalban a fesztivál biztonsági személyzete riasztotta, miután a rendezvény területén egy 30 év körüli izraeli férfit megszúrtak.

A sebesültet a mentők kórházba szállították, a kiérkező rendőrök pedig két személyt őrizetbe vettek, akiket életveszélyt okozó testi sértéssel gyanúsítanak. Az egyelőre tehát továbbra sem világos, hogy a férfit miért szúrták meg, azonban nem ez volt az első hasonló atrocitás a fesztiválon.

Nem ez az első, hogy a rendőrség késelés miatt vonul ki az Ozora fesztiválra

Tavaly is volt egy késelés az Ozora fesztiválon, akkor két izraeli állampolgár között alakult ki nézeteltérés, aminek a végén az egyikük több alkalommal is megszúrta a másikat.

Fotó: Ozora Festival Official

Az Ozora fesztivál a maga nemében egyedülálló Európában. A fesztivál elődjét, Solipse néven még 1999-ben rendezték meg először a teljes napfogyatkozás alkalmából, 2005-től pedig már mai nevén rendezték meg, és rendezik meg azóta is minden évben Dádpusztán. A fesztivál a hazai nagyközönség számára leginkább a rendőrségi razziákról szóló hírek miatt lehet ismert, azonban túlzás nélkül mondható, hogy 1999 óta a fesztivál kultikus státuszra tett szert a világba, és ezrével mozgatja meg a külföldi bulizókat is.