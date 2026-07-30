Partidrogokkal tartott az Ozora fesztiválra egy izraeli férfi, letartóztatták

Jelentős mennyiségű, főként partidrogot találtak a rendőrök egy 27 éves izraeli férfi autójában, aki az Ozora fesztiválra tartott. A gyanú szerint a kábítószert a rendezvényen akarta értékesíteni, a bíróság pedig egy hónapra elrendelte a letartóztatását.

Jelentős mennyiségű kábítószerrel bukott le egy 27 éves izraeli férfi, aki a gyanú szerint az Ozora fesztiválon akarta értékesíteni a tiltott szereket.

Fotó: Huszár Márk / MW

Partidrogok az autóban

Egy hónapra letartóztatta a Szekszárdi Járásbíróság azt a 27 éves izraeli állampolgárt, akit jelentős mennyiségű kábítószerrel elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettével gyanúsítanak.

A Tolna Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a férfi július 26-án, az esti órákban egy német honosságú, bérelt személyautóval tartott az Ozora fesztiválra, amikor Tolna vármegyében rendőri ellenőrzés alá vonták.

A jármű átvizsgálásakor beigazolódott a rendőrök gyanúja:

az autóból jelentős mennyiségű kábítószert foglaltak le, többségében úgynevezett partidrogokat.

A nyomozás eddigi adatai szerint a férfi a tiltott szereket a fesztiválon akarta értékesíteni.

Az ügyészség szerint a gyanúsítottnak nincs magyarországi kötődése, ezért fennáll a szökés és elrejtőzés veszélye. Emellett attól is tartanak, hogy szabadlábon hagyása veszélyeztetné a bizonyítást.

A nyomozási bíró egyetértett az ügyészség indítványával, és egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását.

Az Ozora fesztiválról kedden egy másik súlyos bűncselekményről is hírt adott a rendőrség: egy izraeli férfit megkéseltek, az ügyben két embert őrizetbe vettek.