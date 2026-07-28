Megszúrtak egy férfit az Ozora fesztiválon - két férfit állított elő a rendőrség

Két férfit életveszélyt okozó testi sértés bűncselekmény gyanújával állított elő a rendőrség, miután egy izraeli férfit megszúrtak az Ozora fesztiválon. További három férfit drog árusítása közben értek tetten a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság tisztjei.

Szurkálás történt az Ozora fesztiválon. Fotó: Facebook/Fejér Vármegyei Rendőrség

Szurkálás történt az Ozora fesztiválon

Kedden hajnalban az Ozora Fesztivál biztonsági szolgálatának munkatársai tettek bejelentést a rendőrségnél, miszerint egy 30 év körüli izraeli férfit megszúrtak a rendezvény területén. A sértett kórházba szállították, míg két férfit életveszélyt okozó testi sértés bűncselekmény gyanúja miatt előállítottak.

A fesztiválozók biztonsága érdekében a rendőrség továbbra is fokozott ellenőrzéseket végez, és folyamatosan együttműködik a szervezőkkel a szükséges biztonsági intézkedések megtétele érdekében

- hangsúlyozta Facebook-oldalán a Fejér vármegyei rendőrség.

A tegnapi nap további három férfit, egy belga, egy izraeli és egy portugál állampolgárt, állítottak elő, miután drogot árultak a fesztivál területén. Ellenük kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás.