Nem jutott ki a tompai határon a körözött, 45 milliós Porsche – fotók is készültek a luxusautóról

Körözött, mintegy 45 millió forint értékű Porsche akadt fenn a tompai közúti határátkelőhelyen hétfő hajnalban. A járművet a német hatóságok keresték, vezetőjét előállították.

45 milliós körözött Porsche bukott le a tompai határnál

Fotó: police.hu

Tompán állították meg a Porschét

A police.hu tájékoztatása szerint egy német állampolgár 2026. július 27-én hajnali 3 óra 15 perc körül jelentkezett kilépésre a Tompa Közúti Határátkelőhelyen egy német rendszámú Porsche volánja mögött.

A határellenőrzés során kiderült, hogy

a mintegy 45 millió forint értékű luxusautót a német hatóságok körözik, és elrendelték annak lefoglalását.

Fotó: police.hu

A sofőrt a rendőrök előállították, a Porschét pedig a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság munkatársai lefoglalták.

Kapcsolódó rendőrségi akcióról is beszámoltunk: drogkereskedői hálózatra csaptak le Bács-Kiskunban, ahol a nyomozók kábítószer mellett aranytömböket, luxusautókat és több millió forint készpénzt is lefoglaltak.