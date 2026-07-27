Nem jutott ki a tompai határon a körözött, 45 milliós Porsche – fotók is készültek a luxusautóról

Körözött, mintegy 45 millió forint értékű Porsche akadt fenn a tompai közúti határátkelőhelyen hétfő hajnalban. A járművet a német hatóságok keresték, vezetőjét előállították.
Tompán állították meg a Porschét
A police.hu tájékoztatása szerint egy német állampolgár 2026. július 27-én hajnali 3 óra 15 perc körül jelentkezett kilépésre a Tompa Közúti Határátkelőhelyen egy német rendszámú Porsche volánja mögött.
A határellenőrzés során kiderült, hogy
a mintegy 45 millió forint értékű luxusautót a német hatóságok körözik, és elrendelték annak lefoglalását.
A sofőrt a rendőrök előállították, a Porschét pedig a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság munkatársai lefoglalták.
Kapcsolódó rendőrségi akcióról is beszámoltunk: drogkereskedői hálózatra csaptak le Bács-Kiskunban, ahol a nyomozók kábítószer mellett aranytömböket, luxusautókat és több millió forint készpénzt is lefoglaltak.