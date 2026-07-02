Két postás halt meg a hőségriadó idején, megszólalt a Magyar Posta

A Magyar Posta megerősítette, hogy két postás vesztette életét a múlt heti rendkívüli hőség idején munkavégzés közben. A halálesetek körülményeit jelenleg vizsgálják, ezért a társaság egyelőre nem közölt további részleteket.

A postások a rendkívüli hőségben csökkentett mennyiségű küldeményt kézbesítettek

Fotó: Vémi Zoltán

A Magyar Posta közleményében azt írta, hogy őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt dolgozók hozzátartozóinak, és minden lehetséges támogatást megad a gyászoló családoknak, valamint az érintett munkatársaknak.

A Postás Szakszervezet szintén megerősítette, hogy a rendkívüli hőség idején a munkáltató több munkavédelmi intézkedést vezetett be, ugyanakkor a tragédiák részleteiről nem kívánt nyilatkozni.

A Blikknek nyilatkozó egyik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kézbesítő elmondta, hogy a hőségriadó idején lehetőségük volt rugalmas vagy osztott munkarendben dolgozni, emellett hűtött ivóvizet is biztosított számukra a munkáltató. Hozzátette ugyanakkor, hogy a tűző napon a védőital rövid idő alatt felmelegedett, ezért sok esetben a lakosság segítsége jelentette a legnagyobb könnyebbséget.

A kézbesítő beszámolója szerint a rendkívüli meleg miatt ideiglenesen módosították a kézbesítési rendet is. A postásoknak csak a halaszthatatlan küldeményeket kellett kézbesíteniük, és előírás volt, hogy legkésőbb 11 órára térjenek vissza a postahivatalba.

A Magyar Posta tájékoztatása szerint a hőségriadó idején több óvintézkedést vezettek be. A dolgozók számára hűtött ivóvizet, nyári munkaruházatot és szükség esetén SPF 50-es fényvédő krémet biztosítottak, emellett rugalmas munkakezdést, hosszabb pihenőidőket és a klimatizált pihenőhelyek igénybevételének lehetőségét is biztosították.

A vállalat közlése szerint a kézbesítők csak annyi küldeményt vihettek magukkal, amennyit a délelőtti órákban biztonságosan kézbesíteni tudtak, így a legnagyobb hőség előtt visszatérhettek a postahivatalokba.