Ön tudja, évente hány postást harapnak meg kutyák Magyarországon?

Amint arról az Origo is beszámolt, június 1-én, hétfőn délelőtt Budapest III. kerületében, a Testvérhegyen, munkavégzés közben támadt rá a postásra egy megvadult kutya, amely több alkalommal megharapta a kézbesítő kezét és lábát. Az állat egy családi ház kerítése mögül, a nyitva hagyott kertkapun keresztül jutott ki az utcára.

Családi ház kertjéből kiszökő kutya támadt a munkáját végző postásra

Fotó: Óbuda-Békásmegyer Közterület-Felügyelet Facebook-oldala

A támadást látva a kutya gazdái azonnal hazazavarták, majd elzárták a dühöngő ebet, és értesítették a mentőket. A bajba jutott kézbesítő segítségére elsőként a környéken járőröző közterület-felügyelők siettek, akik a mentők kiérkezéséig szakszerű elsősegélyben részesítették a vérző sérültet. Tájékoztatásuk szerint a szerencsétlenül járt postás a sokktól és a sérülésektől hirtelen rosszul lett, majd eszméletét vesztve összeesett.

A postás ismét kétszer csenget

Az Origo a Magyar Postánál érdeklődött a brutális kutyatámadás sérültjének állapotáról. Válaszukban azt írták, a kézbesítő szerencsére nem szenvedett komolyabb sérüléseket, és a hírekkel ellentétben nem ájult el, csupán elesett. Azóta pedig már felgyógyult és folytatja kézbesítői munkáját.

Megkérdeztük azt is, hogy évente átlagosan hány ilyen vagy hasonló támadás éri a postásokat. Közölték: kézbesítéskor a kutyatámadás az egyik leggyakoribb kockázati tényező, évente országosan 70-80 ilyen eset fordul elő, ami a postásokat érő balesetek 13-15 százalékát teszi ki.

Ezen belül a legtipikusabb a levélszekrényhez vagy csengőhöz felugró kutya által okozott harapásos sérülés, a kutyatulajdonos mellett kapunyitáskor kiszökő kutya támadásával összefüggő baleset, illetve az utcán kóborló kutyák támadása”

– tették hozzá.

Mit tesz a munkáltató a kézbesítők védelmében?

Mint írták, a Magyar Posta folyamatosan elemzi és értékeli a kézbesítési tevékenységgel összefüggésben jelentkező kockázatokat, tendenciákat, amelyekhez rugalmasan igazítja, illetve egészíti ki intézkedéseit és a munkavállalók felkészítését a kézbesítők biztonsága érdekében. Indokolt esetben a helyi jegyzőtől kérnek beavatkozást, illetve amennyiben a támadásban érintett kolléga igényli, mentálhigiénés támogatást is biztosítanak részére.