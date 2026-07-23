Arcon ütötte, a haját húzta és késeléssel fenyegette áldozatát egy nő a monori vasútállomáson

Rablás történt 2024 decemberében, a kora esti órákban a monori vasútállomás aluljárójában. Egy nő pénzt követelt egy fiatal nőtől, majd rátámadt, és 3000 forintot vett el tőle.

Fiatal nőt támadott meg és rabolt ki egy nő a monori vasútállomáson (illusztráció)

Fotó: Katrin Bolovtsova /Pexels

Fiatal nőt támadott meg és rabolt ki egy nő a monori vasútállomáson

Egy nő 2024 decemberében, a kora esti órákban támadott meg egy vonathoz siető fiatal nőt a monori vasútállomás aluljárójában – derül ki a Pest Vármegyei Főügyészség által kiadott sajtóközleményből.

Megfenyegette és pénzt követelt tőle

A vádirat szerint a vádlott megszólította a fiatal nőt, és pénzt kért tőle. A sértett közölte, hogy siet a vonathoz, és csak bankkártya van nála. A vádlott ekkor arcon ütötte, amitől a feje az aluljáró falának csapódott. Amikor megpróbált elmenekülni, a támadó a hajánál fogva visszahúzta, a torkánál megragadta és a falhoz nyomta.

A nő azzal fenyegette meg a sértettet, hogy megszurkálja, ha nem ad neki pénzt.

A fiatal nő félelmében átadott 3000 forintot, a vádlott azonban a telefonját és a válltáskáját is megpróbálta megszerezni.

A rendőrök elfogták a vádlottat

A sértettnek sikerült kiszabadulnia és elmenekülnie. A rendőrök elfogták a támadót, az elvett pénzt pedig visszaadták a könnyű sérüléseket szenvedett nőnek. A jelenleg is szabadságvesztését töltő vádlottat rablással és több korábbi lopással vádolják. Bűnösségéről a Monori Járásbíróság dönt.

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