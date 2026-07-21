Pisztollyal a kezében követelt pénzt egy férfi egy nagykanizsai benzinkúton

Ma, a hajnali órákban fegyveres rablásról érkezett bejelentés a rendőrséghez. Az incidens egy nagykanizsai benzinkúton történt, ahová egy férfi pisztollyal a kezében ment be pénzt követelni.

3 óra alatt megtalálták a fegyveres rablás elkövetőjét. (Képünk illusztráció) Fotó: MediaWorks

3 óra alatt megtalálták a fegyveres rablás elkövetőjét

Július 21-én 2 óra 48 perckor érkezett bejelentés a segélyhívóra, miszerint rablás történt egy nagykanizsai benzinkúton. A rendőrök a helyszínre érve meghallgatták a dolgozókat, akik elmondták, hogy az elkövető "símaszkban és téli bakancsban lépett be az üzletbe, a kezében pedig egy fegyvernek látszó tárgy volt, amit az eladóra fogott és pénzt követelt tőle." Az alkalmazott néhány tízezer forintot adott át a rablónak, aki ezután még két üveg alkoholt is kért, majd elhagyta a helyszínt.

A dolgozók részletes személyleírást adtak a rendőröknek, és a kamerafelvételeket is átadták. Végül mindössze 3 óra alatt azonosították a gyanúsítottat, akit a lakóhelyén fogtak el. A házkutatás során a nyomozók számos tárgyi bizonyítékot foglaltak le, köztük a pisztolyt, a pénzt és italokat, valamint a rablás során használt ruhák egy részét. Kiderült, hogy a férfi a többi bizonyítékot hazafelé egy garázssor tetejére dobta.

A zalai rendőrök fegyveresen elkövetett rablás bűntett miatt hallgatták ki a 32 éves helyi férfit, aki beismerő vallomást tett. Őrizetbe vették, és letartóztatását kezdeményezték - olvasható a rendőrség oldalán.