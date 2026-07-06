Alvó utast rabolt ki a vonaton egy férfi és egy nő

Június 29-én délelőtt érkezett bejelentés egy rablásról a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányságra, miszerint egy nőt utazás közben fosztottak ki egy vonaton - írja a police.hu.

Alvó utast fosztottak ki a vonaton a tolvajok, a rablás után busszal menekültek el

Fotó: police.hu

A nő elaludt, a két tolvaj pedig ezt használta ki, és elvitték a tabletjét, valamint a sminktáskáját.

A nyomozók adatot gyűjtöttek, és a térfigyelő kamerák felvételein követték a tettesek útját. Kiderült, hogy busszal utaztak tovább egy közeli településre, ahol a helyi körzeti megbízott segítségével azonosították őket.

A rendőrök rövid időn belül elfogták a 23 éves férfit és a 28 éves nőt, majd kifosztás bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket. Az ellopott tárgyakat is megtalálták náluk, így a tablet és a sminktáska visszakerülhetett a tulajdonoshoz.

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Összesen hat alkalommal próbálkozott. A bíróság most döntött a miskolci fosztogató ügyében.