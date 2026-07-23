Hamis adatokkal próbálta átverni a rendőröket a körözött rabló Salgótarjánban

Egy rabló valótlan adatokkal próbálta megtéveszteni a rendőröket Salgótarjánban. Azonosítása után kiderült, hogy a Balassagyarmati Törvényszék elfogatóparancsot adott ki ellene.

A körözött rabló valótlan adatokat adott meg a salgótarjáni rendőröknek. Azonosították, őrizetbe vették, majd büntetés-végrehajtási intézetbe szállították. Forrás: Police.hu

Hamis adatokkal próbálta átverni a rendőröket a körözött rabló

A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Alosztályának munkatársai július 22-én délelőtt Salgótarjánban, a Hársfa úton igazoltattak egy 26 éves helyi férfit. Az ellenőrzés során valótlan adatokat adott meg, de a rendőrök megállapították a személyazonosságát. Kiderült, hogy a Balassagyarmati Törvényszék rablás miatt elfogatóparancsot adott ki ellene. A férfit előállították, őrizetbe vették, majd büntetés-végrehajtási intézetbe szállították – számolt be róla a police.hu.

Arcon ütötte, a haját húzta és késeléssel fenyegette áldozatát egy nő a monori vasútállomáson

Egy vonathoz siető fiatal nő vált erőszakos támadás áldozatává a monori vasútállomás aluljárójában. A rablás 2024 decemberében történt: az elkövető arcon ütötte, hajánál fogva visszarántotta és késeléssel fenyegette a sértettet.

Kétmillió forintot loptak el és csaltak ki az idős esztergomi nőtől a duguláselhárítók

Duguláselhárítás miatt hívta ki az idős nő a párost, nem sejtette, hogy át fogják verni. Lopással egymillió forintot, majd átveréssel még egy milliót szereztek meg tőle.