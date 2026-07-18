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Radnai László

Meghalt Radnai László, a kilencvenes évek magyar alvilágának ismert alakja

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Meghalt a kilencvenes évek magyarországi alvilágának egyik legismertebb szereplője. Radnai László halálhírét szombaton a családja erősítette meg, miután a férfit nemrég Dubajból hozták haza, és korábban maga is beszélt súlyos betegségéről. Neve több, nagy visszhangot kiváltó bűnügy és nyomozás kapcsán vált ismertté.
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Radnai Lászlóbűnözőhalál

Meghalt Radnai László, a magyarországi alvilág egykori ismert alakja. A hetvenéves férfi szombat reggel hunyt el, halálhírét családja erősítette meg – számolt be róla az Index.

Radnai László hetvenéves korában hunyt el Fotó: police.hu Radnai László
Radnai László hetvenéves korában hunyt el
Fotó: police.hu

Radnai László 1955-ben született. Idén júniusban hozták haza Dubajból, miután korábban körözést adtak ki ellene, mert nem vonult be a börtönbe. A kiadatása előtt a Telexnek azt nyilatkozta, hogy önként vállalta a gyorsított kiadatási eljárást, és arról is beszélt, hogy súlyos beteg.

Fia szerint a család hálás a balassagyarmati börtön dolgozóinak, amiért lehetőséget biztosítottak arra, hogy elbúcsúzhassanak tőle.

Radnai László a kilencvenes évek alvilágának meghatározó alakja volt

Radnai László a hetvenes években kezdte bűnözői pályafutását, a kilencvenes évek elejére pedig a magyar alvilág egyik legismertebb figurájává vált. A rendőrség a kétezres évek elején már az alvilág egyik „keresztapájaként” tartotta számon.

A 2004-es úgynevezett kecskeméti maffiaügyben 2006-ban jogerősen 12 év fegyházbüntetésre ítélték.

Több nagy horderejű ügyben tett vallomást

2012-ben büntetés-félbeszakítással szabadult a szegedi Csillag börtönből, miután köztársasági elnöki kegyelmet kapott. Hivatalosan egészségi állapotával indokolták a döntést.

Neve ugyanakkor azért is vált ismertté, mert vallomásai jelentős szerepet játszottak több, a kilencvenes évek leszámolásaihoz kapcsolódó nyomozásban. A sajtóban megjelent információk szerint többek között a Prisztás József, Domák Ferenc és Seres Zoltán sérelmére elkövetett gyilkosságok, a Radics család kivégzése, a Fenyő-gyilkosság és az Aranykéz utcai robbantás ügyében is tett vallomást, valamint Portik Tamásra is terhelő nyilatkozatot tett.

A vallomások nyomán a 2010-es évek elején több ügyben is ítéletek születtek.

 

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