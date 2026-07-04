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range rover

Súlyos balesetről jött hír: elütöttek egy négyéves kisfiút, életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba

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Súlyos sérülésekkel került kórházba egy négyéves kisfiú, miután péntek délután egy fekete Range Rover elütötte a kenti Gillinghamben. A rendőrség szemtanúk és fedélzeti kamerás felvételek jelentkezését várja – hívta fel a figyelmet a Mirror.
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A Mirror közlése szerint súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba egy négyéves kisfiút, miután péntek délután elütötte egy fekete Range Rover a kenti Gillinghamben.

range rover
Súlyos baleset Kentben: Range Rover gázolt el egy négyéves kisfiút Fotó: unsplash.com

Range Rover gázolt el egy négyéves gyermeket Angliában

A baleset július 3-án, helyi idő szerint 16:12 körül történt a Nelson Roadon. A Kenti Rendőrség tájékoztatása szerint a kisfiú éppen átkelt az úttesten, amikor összeütközött a terepjáróval.

A helyszínre rendőrök és mentők érkeztek. A gyermeket egy londoni kórházba szállították, ahol jelenleg is ápolják. A helyszínelés idejére az érintett útszakaszt lezárták.

A Kenti Rendőrség Súlyos Baleseteket Vizsgáló Osztálya szemtanúk jelentkezését várja. A nyomozók azt is kérik, hogy jelentkezzenek azok az autósok, akik fedélzeti kamerájukkal rögzíthették a balesetet vagy annak körülményeit.

 

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