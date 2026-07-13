Térkőhöz vágta riválisát a bedrogozott férfi, most mégis szabadulna

A Győri Fellebbviteli Főügyészség a büntetés jelentős súlyosítását indítványozta annak a férfinak az ügyében, aki egy születésnapi rendezvényen szórakozva okozott életveszélyes sérüléseket alkalmi vitapartnerének. A megdöbbentő és erőszakos eset hátterében féltékenység, valamint alkohol- és kábítószer-fogyasztás állt – olvasható az Ügyészség oldalán.

A rendezvény helyszínén a hatóságok órákig rögzítették a nyomokat

Fotó: Illusztráció/Unsplash

Horrorba torkollott a szombathelyi rendezvény

A vádhatóság szerint a bűncselekmény éjszakáján a kábítószer és alkohol hatása alatt álló vádlott nehezményezte, hogy a szintén ittas állapotban lévő sértett túl közel állt az élettársához. A férfi ekkor indulatossá vált, először ellökte magától a sértettet, majd ököllel a feje felé ütött, ám ezt a mozdulatot a kiszemelt áldozatnak még sikerült elkerülnie.

A helyzet ekkor drámai fordulatot vett: a sértett letérdelt a támadója elé és bocsánatot kért, a vádlottat azonban ez sem fékezte meg. Brutálisan fejbe rúgta a térdelő férfit, majd miközben az védekezni próbált, többször is megkísérelte megütni a fejét. A bántalmazásnak egy újabb, rendkívül nagy erejű fejrúgás vetett véget, amelytől a sértett tehetetlenül hátraesett, és a feje nagy erővel a földön lévő térkőnek csapódott.

A brutális agresszió következtében a sértett életveszélyes sérüléseket szenvedett, és kizárólag a helyszínre riasztott mentők, valamint a kórházi stáb gyors és szakszerű orvosi ellátásának köszönhető, hogy végül életben maradt. Az ügyben első fokon eljáró Szombathelyi Törvényszék életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt bűnösnek mondta ki a támadót, és ezért 2 év börtönbüntetésre, valamint 2 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az elsőfokú döntés ellen azonban szinte minden érintett fellebbezést nyújtott be:

miközben az ügyészség a büntetés érezhető súlyosítását és hosszabb börtönéveket követel, addig a vádlott és védője enyhítésért, illetve a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztéséért harcol.

A büntetőeljárás így másodfokon, a Győri Ítélőtábla előtt folytatódik, ahol jogerős döntés születik majd a férfi sorsáról.