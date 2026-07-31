Elképesztően sok bűnözőt fogtak el Budapesten a rendőrök az ellenőrzés-sorozat második hetében – fotó, videó

Folytatódik Budapesten az átfogó rendészeti fellépés. A második héten a rendőrök 2907 embert igazoltattak, 63 embert elfogtak, 56-ot előállítottak, valamint 23 esetben hajtottak végre biztonsági intézkedést - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) pénteken a police.hu oldalon.

A rendőrök 63 embert fogtak el az ellenőrzés-sorozat második hetében

Fotó: police.hu

Helyszíni bírságot 81 esetben szabtak ki, 36 szabálysértési és 35 büntetőfeljelentést tettek, valamit közigazgatási bírságokat is alkalmaztak.

A rendőrök a köztisztasági szabályok megszegése, közterületi alkoholfogyasztás, a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz birtoklása, továbbá több közlekedési jogsértés miatt is intézkedtek.

Rengeteg bűnözőt fogtak el Budapesten a rendőrök az ellenőrzés-sorozat első hetében

Az ellenőrzés-sorozat első hetében több mint 400 rendőr vett részt az intézkedésekben, amelyek során 33 embert elfogtak és további 33-at előállítottak.