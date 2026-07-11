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igazoltatás

Elgázolt egy rendőrt, aki igazoltatni akarta, most elfogták

28 perce
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Véget ért a keresés: elfogták azt a férfit, aki megállás nélkül hajtott tovább azután, miután elgázolt egy rendőrt. Végül egy lucernásban találták meg. Itt vannak a részletek.
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igazoltatásrendőrelfogás

Megtalálták azt a férfit, aki csütörtökön elgázolt egy igazoltató rendőrt, majd megállás nélkül elhajtott, közölte szombaton a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A police.hu oldalon azt írták, a 43 éves csikóstőttősi férfit, akivel szemben a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség indított büntetőeljárást Csikóstőttős határában, a lucernásban találták meg.

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Elfogták a rendőrt gázoló sofőrt. Fotó: Unsplash

 

Elfogták a rendőrt gázoló sofőrt

A férfit, aki csütörtökön késő este Kaposszekcsőn gázolta el a rendőrt, csaknem 24 óra bujkálás után fogták el. A kutatást már éjszaka megkezdték, az autót hamar meg is találták, de a sofőr elmenekült.

A keresésében a Tolna-, Somogy- és Baranya megyei rendőrökön kívül a Készenléti Rendőrség, polgárőrök, számos egyesület tagjai és civilek kutyákkal, drónokkal, terepjárókkal vettek részt. A kaposszekcsői önkormányzat, helyi vállalkozók és éttermek, valamint több civil is étellel és itallal látta el a keresésben résztvevőket 

- írták.

 

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