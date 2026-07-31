Kábítószeres férfit fogtak a kutyás rendőrök a Népligetben, érdekes magyarázattal állt elő – fotók

Július 29-én délelőtt a Készenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok Igazgatóság kutyás egysége a Budapesten zajló átfogó rendészeti ellenőrzésen a Népligetnél látott el járőrfeladatokat – írja a police.hu.

A férfi a rendőrök láttán zavartan kezdett viselkedni

Fotó: police.hu

A három szolgálati kutya (Lexus, a 3 éves, német juhász, fekete kan, Johnny, a 4 éves, belga juhász vörös, ordas kan, valamint Duke, a 9 éves, német juhász, sárga kan) és gazdáik az arra járó turisták és járókelők figyelmét is felkeltették, többen is odamentek fotót készíteni.

A rendőrök a Räde Károly és a Lechner Ödön sétány kereszteződésében figyeltek fel egy férfira és két nőre, akik a rendőrök láttán zavartan és idegesen kezdtek viselkedni.

Fotó: police.hu

Az intézkedést a szolgálati kutyák biztosították.

A ruházatátvizsgálás során a férfi zsebeiből két üvegpipa, egy gumiszipka, tíz steril fecskendő, valamint több kis, műanyag cső, illetve egy öngyújtó került elő. A pipákban droggyanús anyagmaradványt láttak.

A rendőröknek azt mondta, hogy ezeket egy bokorban találta.

Fotó: police.hu

A férfi adatainak ellenőrzése során kiderült az is, hogy a Váci Rendőrkapitányság eltűnés miatt körözést adott ki ellene. A rendőrök ezért előállították a BRFK X. Kerületi Rendőrkapitányságára, ahol kábítószer birtoklása miatt indult vele szemben büntetőeljárás.

Elképesztően sok bűnözőt fogtak el a rendőrök Budapesten

Ittas járművezetőket, rablás, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetőit is elfogták a rendőrök az átfogó budapesti rendészeti fellépés második hetében. A rendőrök összesen 63 embert fogtak el, további 56-ot pedig előállítottak.