Két nap alatt kétszer mentettek életet a nógrádi rendőrök

Méltán lehetett büszke az egyenruhásaira a Pásztói Rendőrkapitányság, akik a napokban a bejelentést követően rövid időn belül megtalálták a keresett személyeket. A beszámoló szerint július 28-án 16 óra 36 perckor érkezett bejelentés a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletére, miután előző este eltűnt erdőtarcsai lakásáról egy 60 éves beteg, vak és nehezen mozgó férfi, aki rendszeres gyógyszeres kezelésre szorul. A település apraja-nagyja kereste a férfit a környéken, ám hiába, sehol sem találták.

Két nap alatt kétszer is életet mentettek a rendőrök Nógrád vármegyében / Fotó: MediaWorks

Két nap alatt kétszer is életet mentettek a rendőrök Nógrád vármegyében

A pásztói járőrök ekkor azonnal adatot gyűjtöttek, és eldöntötték, a helyszínre irányított megerősítő és kutyás egységek érkezése előtt megkezdik a lassan 24 órája keresett, különösen veszélyeztetett férfi felkutatását. A falu szélétől pár száz méterre, a sűrű bozótosban először az eltűnt pulóverére, majd cipőire találtak rá: ekkor már sejtették, hogy nem lehet messze.

Végül a sűrű növényzetben találták meg az eszméleténél lévő, gyengén kommunikáló és mozgásképtelen férfit, majd a mentősökkel és a katasztrófavédőkkel közösen helyezték biztonságba. A mentők kisebb zúzódásokkal és a kiszáradás gyanújával szállították kórházba az idős férfit.

Rögtön másnap délután egy 46 éves budapesti nő tett bejelentést telefonon, aki egyedül indult túrázni Pásztóról a Mátrában lévő Gortva–Jójárt-kilátóhoz, majd a visszaúton a sziklás, lejtős úton elesett és megsérült a bokája. A nő mozgásképtelenné vált, ráadásul olyan helyen volt a közúttól 2-3 kilométerre, amely járművel megközelíthetetlen. A pásztói körzeti megbízottak a telefonbeszélgetés során a helyismeretük révén azonosították a tartózkodási helyét, és a keresésére indultak.

Munkatársaink hosszabb gyaloglás után megtalálták a sérültet, akinek a szállításához katasztrófavédőket hívtak és állampolgári segítséget, terepjárót kértek. Sikerült biztonságba helyezni a súlyos, bokatörött sérültet

- osztották meg az eset részleteit a Nógrád vármegyei rendőrség Facebook-oldalán.