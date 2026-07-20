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rendőrautó

Rendőrautót gyújtott fel egy férfi a gödöllői rendőrkapitányság előtt – fotó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Vádat emelt a Budakörnyéki Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki a vád szerint felgyújtott egy szolgálati gépkocsit a Gödöllői Rendőrkapitányság előtt. A rendőrautó teljesen kiégett, ugyanakkor a rendőrök és a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a tűz nem terjedt át a többi járműre és az épületre.
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rendőrautógyújtogatásGödöllő

A Pest Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a Gödöllő közelében élő férfi 2026. június 2-án, a késő esti órákban jelent meg a Gödöllői Rendőrkapitányság épületénél, ahol a vád szerint felgyújtott egy rendőrautót.

A rendőrségi szemlefotón a teljesen kiégett rendőrautó látható.
Rendőrségi szemlefotón a teljesen kiégett rendőrautó
Fotó:  Magyarország Ügyészsége 

A vád szerint a férfi a magával vitt égésgyorsító anyaggal leöntötte az egyik rendőrautót, majd meggyújtotta. A gépjármű a tűz következtében teljesen kiégett.

A tájékoztatás szerint a rendőrök kárelhárító intézkedéseinek, valamint a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a lángok nem terjedtek át a többi parkoló járműre, illetve az épületre.

Rendőrautó felgyújtása miatt emeltek vádat

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a jelenleg letartóztatásban lévő férfit nagyobb kárt okozó rongálás bűntettével vádolja.

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