Rendőrautót gyújtott fel egy férfi a gödöllői rendőrkapitányság előtt – fotó

A Pest Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a Gödöllő közelében élő férfi 2026. június 2-án, a késő esti órákban jelent meg a Gödöllői Rendőrkapitányság épületénél, ahol a vád szerint felgyújtott egy rendőrautót.

Rendőrségi szemlefotón a teljesen kiégett rendőrautó

Fotó: Magyarország Ügyészsége

A vád szerint a férfi a magával vitt égésgyorsító anyaggal leöntötte az egyik rendőrautót, majd meggyújtotta. A gépjármű a tűz következtében teljesen kiégett.

A tájékoztatás szerint a rendőrök kárelhárító intézkedéseinek, valamint a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a lángok nem terjedtek át a többi parkoló járműre, illetve az épületre.

Rendőrautó felgyújtása miatt emeltek vádat

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a jelenleg letartóztatásban lévő férfit nagyobb kárt okozó rongálás bűntettével vádolja.