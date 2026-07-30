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rendőr

Egy külföldi férfi többször is ököllel ütött arcon egy rendőrt Magyarországon

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Egy siófoki benzinkútról fizetés nélkül hajtott el egy külföldi férfi, majd autóval menekült a rendőrök elől. Balatonőszödön végül megállásra kényszerült, az intézkedés során azonban ellenállt, és többször arcon ütötte az egyik rendőrt.
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rendőrBalatonőszödbántalmazás

Két év felfüggesztett szabadságvesztést kapott az a külföldi férfi, aki egy rendőrt bántalmazott Balatonőszödön. A Siófoki Járásbíróság emellett három évre kiutasította Magyarországról – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség az MTI-vel.

Jogerős ítélet született a rendőrbántalmazás ügyében.
Jogerős ítélet született a rendőrbántalmazás ügyében
Fotó: Katrin Bolovtsova /Pexels

A húszas éveiben járó férfi július 1-jén egy francia rendszámú személygépkocsival fizetés nélkül hajtott el egy siófoki benzinkútról. A rendőrök megpróbálták megállítani, a sofőr azonban figyelmen kívül hagyta a felszólításukat, és nagy sebességgel elmenekült.

A férfi Balatonőszödön olyan területre hajtott, ahonnan már nem tudott továbbhaladni. A rendőrök kiszállították az autóból, a sofőr azonban ellenállt az intézkedésnek.

Rendőrbántalmazás miatt kellett sokkolót alkalmazni

Az ügyészség tájékoztatása szerint a férfi az egyik rendőrt ököllel többször arcon ütötte. A rendőr zúzódásos sérüléseket szenvedett, az ellenszegülő férfival szemben pedig végül elektromos sokkolót alkalmaztak.

A Siófoki Járásbíróság hivatalos személy elleni erőszak bűntettében mondta ki bűnösnek a sofőrt. A hétfőn meghozott jogerős ítélet alapján két év szabadságvesztést szabtak ki rá, amelynek végrehajtását felfüggesztették.

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