180-nal menekült a rendőrök elől a 15 éves fiú – 100 kilométeren át tartott az üldözés

Egy 15 éves fiú ellopott egy kisteherautót, majd csaknem száz kilométeren át menekült a rendőrök elől. Az üldözés során Debrecen térségében autópályákon és főutakon közlekedett, helyenként elérve a 180 kilométer/órás sebességet. A rendőrök több lehajtót és becsatlakozó utat lezártak, valamint több helyen elterelték a forgalmat a közlekedők biztonsága érdekében. A menekülés az M3-as autópályán ért véget, ahol a kisteherautó terelőtábláknak ütközött és megállt. A rendőrök ezt követően elfogták a 15 éves fiút és a vele utazó 14 éves lányt.

A rendőrök több útlezárással biztosították az üldözés során a közlekedők biztonságát (képünk illusztráció)

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Az elmúlt években Somogy vármegyében is több veszélyes autós üldözésről számoltak be. Volt olyan sofőr, aki rendőri intézkedés elől menekülve gyalogosokat veszélyeztetett, miközben kisgyermeke is az autóban utazott. Egy másik ügyben pedig embercsempészek próbáltak elmenekülni az M7-es autópályán, de a rendőrök több járőrautó bevonásával végül megállították őket – írja a Sonline.