Rengeteg bűnözőt fogtak el Budapesten a rendőrök az ellenőrzés-sorozat első hetében – fotók, videók

A Budapesti Rendőr-főkapitányság korábban jelentette be, hogy saját tapasztalatai, a lakossági jelzések és a kerületi önkormányzatokkal folytatott egyeztetések alapján átfogó rendészeti intézkedéseket hajt végre Budapest közbiztonságának további erősítése érdekében – írja a police.hu.
Az ellenőrzés-sorozat első hetében több mint 400 rendőr vett részt a főváros több pontján végrehajtott célzott közterületi ellenőrzésekben.
712 embert igazoltattak, 33 embert elfogtak, további 33-at előállítottak, hat esetben pedig biztonsági intézkedést hajtottak végre.
A rendőrök többek között garázdaság, lopás és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt intézkedtek, emellett körözött személyeket is elfogtak.
A rendőrök 16 esetben tettek szabálysértési feljelentést, további 40 esetben pedig helyszíni bírságot szabtak ki.
Az intézkedések között a közterület rendjét érintő szabálysértések – így például köztisztasági szabálysértés és közterületi alkoholfogyasztás – mellett közlekedési szabályszegések is szerepeltek.
A BRFK az ellenőrzéssorozat eredményeit, tapasztalatait és a rendelkezésre álló közterületi adatokat folyamatosan elemzi. Ezek alapján határozza meg, hogy a főváros mely területein, milyen jellegű és intenzitású rendőri jelenlétre, illetve további célzott ellenőrzésekre van szükség.
Rendőrségi akció Szolnokon: kiürítették a buszpályaudvart
Rendőrségi intézkedések miatt több helyszínen is fokozott készültség alakult ki múlt pénteken. Szolnok belvárosában kiürítették a buszpályaudvart, emellett a Kossuth téren és más pontokon is nagy erőkkel vonultak fel a hatóságok.