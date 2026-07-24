Rengeteg bűnözőt fogtak el Budapesten a rendőrök az ellenőrzés-sorozat első hetében – fotók, videók

A Budapesti Rendőr-főkapitányság korábban jelentette be, hogy saját tapasztalatai, a lakossági jelzések és a kerületi önkormányzatokkal folytatott egyeztetések alapján átfogó rendészeti intézkedéseket hajt végre Budapest közbiztonságának további erősítése érdekében – írja a police.hu.

Több mint 400 rendőr vett részt az intézkedésekben, amelyek során 33 embert elfogtak, további 33-at előállítottak

Fotó: Vaszko Viktor / police.hu

Az ellenőrzés-sorozat első hetében több mint 400 rendőr vett részt a főváros több pontján végrehajtott célzott közterületi ellenőrzésekben.

712 embert igazoltattak, 33 embert elfogtak, további 33-at előállítottak, hat esetben pedig biztonsági intézkedést hajtottak végre.

A rendőrök többek között garázdaság, lopás és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt intézkedtek, emellett körözött személyeket is elfogtak.

Fotó: Vaszko Viktor / police.hu

A rendőrök 16 esetben tettek szabálysértési feljelentést, további 40 esetben pedig helyszíni bírságot szabtak ki.

Az intézkedések között a közterület rendjét érintő szabálysértések – így például köztisztasági szabálysértés és közterületi alkoholfogyasztás – mellett közlekedési szabályszegések is szerepeltek.

Fotó: Vaszko Viktor / police.hu

A BRFK az ellenőrzéssorozat eredményeit, tapasztalatait és a rendelkezésre álló közterületi adatokat folyamatosan elemzi. Ezek alapján határozza meg, hogy a főváros mely területein, milyen jellegű és intenzitású rendőri jelenlétre, illetve további célzott ellenőrzésekre van szükség.

Fotó: police.hu

Rendőrségi akció Szolnokon: kiürítették a buszpályaudvart

Rendőrségi intézkedések miatt több helyszínen is fokozott készültség alakult ki múlt pénteken. Szolnok belvárosában kiürítették a buszpályaudvart, emellett a Kossuth téren és más pontokon is nagy erőkkel vonultak fel a hatóságok.