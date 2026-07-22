Rendőrség: fokozott ellenőrzést rendeltek el Nyíregyházán

Pénteken egész nap fokozott rendőri jelenlétre kell számítani Nyíregyházán. A rendőrség közlése szerint az intézkedés célja a közrend és a közbiztonság fenntartása, valamint a jogsértő cselekmények megelőzése.
A rendőrség tájékoztatása szerint Ignácz István rendőr alezredes, a Nyíregyházi Rendőrkapitányság megbízott vezetője 2026. július 24-én 5 órától július 24-én 24 óráig fokozott ellenőrzést rendelt el a rendőrkapitányság teljes illetékességi területére.
Az intézkedést a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, valamint a Rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló BM-rendelet alapján rendelték el.
A közlemény szerint a fokozott rendőri ellenőrzés célja a közrend és a közbiztonság fenntartása, továbbá a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása.
A hatóságok arra kérik a közlekedőket és a lakosságot, hogy az ellenőrzések során működjenek együtt a rendőrökkel.
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