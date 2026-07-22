A rendőrség tájékoztatása szerint Ignácz István rendőr alezredes, a Nyíregyházi Rendőrkapitányság megbízott vezetője 2026. július 24-én 5 órától július 24-én 24 óráig fokozott ellenőrzést rendelt el a rendőrkapitányság teljes illetékességi területére.

Rendőrség: fokozott ellenőrzést rendeltek el Nyíregyházán Fotó: unsplash.com

Az intézkedést a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, valamint a Rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló BM-rendelet alapján rendelték el.

A közlemény szerint a fokozott rendőri ellenőrzés célja a közrend és a közbiztonság fenntartása, továbbá a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása.

A hatóságok arra kérik a közlekedőket és a lakosságot, hogy az ellenőrzések során működjenek együtt a rendőrökkel.