Látta valaki? Gyalogosgázolás miatt körözi a rendőrség Attilát

Nagy erőkkel keresi a rendőrség azt a férfit, aki összefüggésbe hozható egy gyalogos elgázolásával. A Magyar Rendőrség Facebook-oldalán közzétett bejegyzés szerint július 9-én, 22 óra 45 perckor érkezett bejelentés egy balesetről Kaposszekcsőről, melynek során egy fekete színű autó vezetője ütött el egy személyt a 611-es úton, Kaposszekcsőn a Petőfi utcában, majd az adatai hátrahagyása és segítségnyújtás nélkül elhajtott a helyszínről.

Nagy erőkkel keresi a rendőrség a gyalogosgázolásban érintett férfit / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Nagy erőkkel keresi a rendőrség a gyalogosgázolásban érintett férfit

A posztban ezután kitértek arra, az esettel összefüggésbe hozható egy 43 éves, csikóstőttősi lakos, H. Attila, akinek a felkutatása jelenleg is folyamatban van.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a férfi hollétéről bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, vagy hívja a 06-74-501-106-os telefonszámot, illetve tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú" zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.

A körözött férfi fotóját IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!