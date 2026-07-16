Hatalmas rendőrségi razzia indul Budapesten: a közbiztonság erősítése a cél

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) közlése szerint Budapest több pontján megerősített rendőri jelenlét mellett zajlanak majd a közterületi ellenőrzések, amelyekben a főkapitányság különböző szervezeti egységei és társszervei is részt vesznek. Az intézkedések célja a jogsértések visszaszorítása, a problémás területek ellenőrzése, valamint a lakosság biztonságérzetének erősítése.

Rendőrség: razzia indul Budapesten, a közbiztonság erősítése a cél Fotó: unsplash.com

A BRFK vezetése jelezte, hogy a főkapitányság létszámhiánnyal küzdve látja el Budapest rendészeti feladatait, miközben egyes városrészekben egyre gyakrabban jelentkeznek olyan közterületi problémák, amelyek mögött társadalmi és szociális nehézségek is állnak.

Kelenföldön már több ezer rendőri intézkedés történt

A BRFK szerint másfél hónapja zajlik megerősített rendőri jelenlét Kelenföldön, ahol a XI. Kerületi Rendőrkapitányság a BRFK Közrendvédelmi Főosztályával, a Készenléti Rendőrséggel és a közterület-felügyelettel együttműködve ellenőrzi a vasútállomás és a környék frekventált területeit.

Az intézkedéssorozat során eddig 3630 rendőri intézkedés történt. A rendőrök 97 embert fogtak el, köztük garázdaság, lopás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetőit és körözött személyeket.

Emellett 30 embert állítottak elő, további 30 esetben pedig biztonsági intézkedésre került sor. A szabálysértések miatt kiszabott helyszíni és közigazgatási bírságok összege meghaladta az 1,5 millió forintot.

Több kerületben is folytatódnak az ellenőrzések

Hasonló összehangolt rendészeti fellépés zajlott Rákosrendező környékén is. A XIV. és XIII. Kerületi Rendőrkapitányságok az önkormányzati rendészettel együttműködve rendszeres ellenőrzéseket szerveztek a lakossági bejelentések alapján.

Az akciók során hat körözött személyt fogtak el, július 13-án pedig hét embert állítottak elő önkényes beköltözés szabálysértése miatt. Közülük négy személyt szabálysértési őrizetbe vettek.

A rendőrség közlése szerint a bűnügyi adatgyűjtés eredményeként kábítószer-kereskedőket is elfogtak, akik a gyanú szerint kristályt árultak a Tatai út környékén.