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dubrovnik

Műszaki hiba miatt változott az útvonal, Bécsben landolt a Dubrovnikba tartó járat

1 órája
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Megrepedt a pilótafülke egyik ablaka a Norwegian Air Shuttle Oslóból Dubrovnikba tartó járatán hétfőn, ezért a gépet Bécsbe irányították át - közölte a Dubrovacki Dnevnik című helyi hírportál.
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dubrovnikrepülőgépműszaki hiba

A DY1922-es repülőgép 6 óra 45 perckor szállt fel Oslóból, és 9 óra 40 perc körül kellett volna megérkeznie Dubrovnikba. A személyzet azonban a légiirányítással együtt elővigyázatosságból döntött úgy, hogy megszakítja az utat, és a bécsi nemzetközi repülőtéren száll le.

repülőgép
Megrepedt a repülőgép szélvédője.
Fotó: Shutterstock

A repülőgép biztonságosan földet ért az osztrák fővárosban

A járatot egy csaknem 12 éves Boeing 737-800-as teljesítette. A hírportál értesülései szerint az utasokat egy másik repülőgéppel szállítják tovább Dubrovnikba a kora délutáni órákban.

 

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