Műszaki hiba miatt változott az útvonal, Bécsben landolt a Dubrovnikba tartó járat

A DY1922-es repülőgép 6 óra 45 perckor szállt fel Oslóból, és 9 óra 40 perc körül kellett volna megérkeznie Dubrovnikba. A személyzet azonban a légiirányítással együtt elővigyázatosságból döntött úgy, hogy megszakítja az utat, és a bécsi nemzetközi repülőtéren száll le.

Megrepedt a repülőgép szélvédője.

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A repülőgép biztonságosan földet ért az osztrák fővárosban

A járatot egy csaknem 12 éves Boeing 737-800-as teljesítette. A hírportál értesülései szerint az utasokat egy másik repülőgéppel szállítják tovább Dubrovnikba a kora délutáni órákban.